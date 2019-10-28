Самарское Минобрнауки разъяснило запрет учителям на общение в Viber и ICQ

11:21

Самарское Минобрнауки разъяснило свой запрет на общение учителей в иностранных мессенджерах, включая ICQ веб-сервисы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, запрет касается обмена любой служебной информацией, чатов учителей с родителями данный запрет не касается.

«Никто не запрещает общаться в этих чатах. Речь шла о том, чтобы сотрудники школ не обменивались бы между собой служебной информацией при помощи этих веб-сервисах», - прокомментировали в правительстве региона.

О запрете на общение учителей в иностранных мессенджерах стало известно в конце минувшей недели, когда приказ директора одной из школ Самары, основанный на рекомендациях городского департамента образования, опубликовал на своей странице в Facebook руководитель самарского издательства «Федоров» Сергей Федоров.

Само же письмо с рекомендацией запретить служебную переписку в иностранных сервисах для сотрудники бюджетных образовательных учреждений было подписано замруководителя областного Минобрнауки Андреем Пикаловым 23 сентября.

«Просим проинформировать все подведомственные образовательные организации о необходимости принимать организационные и технические меры, исключающие возможность использования для обмена служебной информации с помощью иностранных интернет-сервисов: электронной почты (Gmail, Yahoo, Google и др.), систем обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеоинформацией (ICQ, QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype и т.д.), социальных сетей (Twitter, Facebook, Livejournal и т.д.), облачных сервисов (iCloud, Google Drive, Dropbox и т.д.)", - говорится в письме.

Учителям рекомендовали до конца октября зарегистрироваться в мессенджере ТамТам и использовать только его.

В департаменте объяснили, что таким образом хотят исключить утечки служебной информации.