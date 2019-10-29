Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО

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Специальная комиссия Минобороны России приступила к оценке боеготовности подразделений Восточного военного округа, претендующих на наименование "Ударное".

Как пишет РИА Новости, в рамках проверки по тревоге подняли около трех тысяч военнослужащих.

"В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае, прибыла специальная комиссия Минобороны России по проверке подразделений, претендующих на право присвоения наименования "Ударное". Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности комиссия оценит подразделения по 15 показателям, в том числе по боевой подготовке и состоянию техники.

Как добавили в Минобороны, подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2. Так же военные выполнят задачи на новейших станциях РЭБ "Борисоглебск-2", специальных машинах РХБЗ и другой технике, поступившей на вооружение в последние годы.

Наименование "Ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.