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Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО

07:07 29.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Специальная комиссия Минобороны России приступила к оценке боеготовности подразделений Восточного военного округа, претендующих на наименование "Ударное". 

Как пишет РИА Новости, в рамках проверки по тревоге подняли около трех тысяч военнослужащих.

"В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае, прибыла специальная комиссия Минобороны России по проверке подразделений, претендующих на право присвоения наименования "Ударное". Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности комиссия оценит подразделения по 15 показателям, в том числе по боевой подготовке и состоянию техники.

Как добавили в Минобороны, подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2. Так же военные выполнят задачи на новейших станциях РЭБ "Борисоглебск-2", специальных машинах РХБЗ и другой технике, поступившей на вооружение в последние годы.

Наименование "Ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 11:45
Гость: buslaif

А что думал товарищ Сталин о соцсоревновании в армии? А вот что.
"То, что должно выполняться в порядке воинского долга, подменяется добровольными самообязательствами — договорами. Все это не способствует укреплению дисциплины и порядка в войсках.
Примером грубого извращения соревнования является договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов... В договор включены такие пункты, выполнение которых привело бы к разглашению военных секретов, к подмене командиров, ослаблению воинской дисциплины и порядка в армии.
Приказываю:
Договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов отменить и соревнование прекратить".
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН ф. 4, оп. 12, д. 106 “а”, л. 287. Подлинник
29.10.2019, 11:40
Гость: buslaif

Наименование "Ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.
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Получается,министр обороны, вспомнив былое, когда был секретарём райкома, решил по старой памяти организовать в армии соревнование, только не социалистическое, а капиталистическое.
Как и при советской власти, теперь в армии, оказывается, есть просто воинские части, а есть и наиболее боеспособные. Т.е. командование и личный состав одних частей полностью выполняют указы Верховного главного командования, приказы МО и требования законов и воинских уставов (в советское время их называли лидерами социалистического соревнования, на которых должны ровняться другие), а остальные это делают не полностью, или, говоря проще, спустя рукава. Скорее всего, МО это дело подсказали начальники из вновь созданной структуры - военно-политического управления ВС РФ, чтобы доказать, что недаром хлеб казённый едят.
Ударные армии ведут свои начало ещё с давних времён.
В Великую отечественную они входили в состав ряда фронтов и предназначались для разгрома группировок противника на важнейших (главных) направлениях, являлись усиленными армиями. По сравнению с обычной армией в них было больше танков, орудий и миномётов. В их состав включались танковые, механизированные, кавалерийские корпуса. Вот в чём их коренное отличие, от обыкновенных армий. И ударные и обыкновенные части должны быть одинаково боеготовыми.
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