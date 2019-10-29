России предсказали рост социальных протестов

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Количество протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут все более политизироваться, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

По мнению экспертов, в ближайшем будущем в протестную повестку будут вовлекаются все больше далеких от политики людей.

Как считают политологи, политизация протестов в регионах может быть связана прежде всего с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований. Кроме того, на это также может повлиять и то, что многие избирательные кампании начали проходить «в условиях конфликта элит», которые могут сделать ставку именно на протестных игроков.

Эксперты также отмечают, что в последние два года протесты возникают «в тех местах, где их никто не ждал», причем это мировая тенденция. В качестве примера они приводят прошедшие в 2019 году протесты «желтых жилетов» во Франции, а также акции в Барселоне, Гонконге и странах Латинской Америки.

Основная причина, по их мнению, заключается в нерешенности социально-экономических проблем и обеднении среднего класса.