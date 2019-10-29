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В Москве могут появиться частные следственные изоляторы

10:56 29.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Москва может стать пилотным регионом по созданию первых в стране частных следственных изоляторов. Как пишет ТАСС, со ссылкой на уполномоченную по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву, с таким предложением выступило бизнес-сообщество столицы.

По словам Минеевой, эксперты изучили опыт и законодательство тех стран, где частные СИЗО являются распространенной практикой. Они считают что подобный проект можно попытаться реализовать в Москве на условиях государственно-частного партнерства. Она также отметила, что ряд предпринимателей готов вложиться в данный проект.

Как рассказал агентству руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, сейчас в столичных СИЗО содержатся сверх наполняемости порядка тысячи человек. «Необходимость создания частных тюрем не вызывает никаких сомнений у практиков», - добавил он.

По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, частные СИЗО позволят улучшить условия содержания арестантов. «Зарубежный опыт показывает, что в частных СИЗО более управляемый процесс, который создает нормальные условия для заключенных», - рассказал он.

В частности, Титов рассказал, что содержащиеся под арестом предприниматели жалуются на качество питания. «Нам жалуются, что овощи приходят гнилые и стоят дороже, чем на рынке в Москве. Претензии есть и по скорости доставки. Частный бизнес мог бы справиться намного лучше», – считает он.

Противники идеи создания частных СИЗО заявляют, что подобные заведения в нашей стране станут «удобными гостиницами для богатых людей».

«Это не так. Мое убеждение, что частные изоляторы за тот же бюджетный счет должны предоставлять услуги по содержанию заключенных», - резюмировал Титов.

Темы: Москва, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 14:31
Гость: а дальше

они могут обьявить в стране своего пожизненного Монарха под видом Руской Монархии.
29.10.2019, 14:12
Гость: Ахахаха

Пусть для начала эти "минеевы" и "титовы" посмотрят фильм "Агент Джонни Инглиш".
29.10.2019, 13:59
Гость: Какое "консолидирующее" предложение!

Для нищих, выходит, - один изолятор,
Другой (элитарный!) - для плутов богатых?..
К чему тогда трёп про "единый" народ,
Дробимый и тут на "рабов" и "господ"?
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