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Генпрокуратура нашла способ вернуть в Россию беглых олигархов

15:28 30.10.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генпрокуратура предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят покинувшим страну фигурантам «экономических дел» вернуться на родину в обмен на участие в следствии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня бизнес-омбудсмену России Борису Титову.

Как отметил чиновник, не все предприниматели из «списка Титова» после возвращения в Россию явились в органы следствия и это стало препятствием для «дальнейших положительных решений». Поэтому ведомство предлагает рописать в УПК возможность заключать соглашение между защитой, прокурором и следователем. В таком случае подозреваемый или обвиняемый может рассчитывать на меру пресечения без лишения свободы в обмен на явку в органы следствия.

Ранее Борис Титов обращался к Гриню с просьбой прекратить розыск предпринимателей, попавших в «лондонский список» омбудсмена, сформированный в преддверии президентских выборов 2018 года и включающий несколько десятков имен.

В отношении семи из них розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», пишет замгенпрокурора. Восемь человек из «списка Титова» вернулись в Россию и участвуют в следственных действиях, находясь на свободе, отметил Гринь.

Аппарат бизнес-омбудсмена уже полтора года реализует механизмы «безарестного возврата» преследуемых в России предпринимателей. За это время выяснилось, что не все случаи возбуждения уголовных дел или заочного ареста бизнесменов «были законны, обоснованны, своевременны и мотивированны», в нескольких случаях уголовные дела в отношении фигурантов «лондонского списка» были прекращены.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 02:44
Гость: Сссс!!!!!!

Смешно,сам великий наш не смог за 20 лет несмотря на все старания.
30.10.2019, 22:53
Гость: Типа

Кириенко-Израителя?
30.10.2019, 22:52
Гость: А самого "главного" забыл упомянуть.

Это страна именно для него.
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