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Минобороны назвало причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

08:45 30.10.2019
Рамиль Шамсутдинов. Фото из соцсети
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Комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования, комиссия ведомства пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

В ведомстве отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась. «Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения», - цитирует РБК слова своего источника.

Предположительно, к трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время несения караула. В комиссии добавили, что воинская часть расположена далеко от командования, поэтому начальство редко проверяло обстановку в части и не контролировало подбор служащих для дежурств.

По словам другого источника РБК, близкого к комиссии, причастных командиров привлекут к ответственности вплоть до увольнения.

Ранее в Минобороны заявили, что причиной происшествия стал нервный срыв, не связанный со службой в армии.

20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.

Темы: Проблема дедовщины в российской армии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2019, 19:17
Гость: Зверье

надо отстреливать.
30.10.2019, 18:46
Гость: Интересующемуся

"Психологическая нагрузка была, а психологического насилия не было?"

Да, так бывает сплошь и рядом!

Водитель автобуса с детьми малолетними - психологическую нагрузку имеет, а психологического насилия - нет!

Если вы - родитель: ваша дочь или сын делятся с вами своими сомнениями или проблемами, или не делятся. но делают нечто неправильное с вашей точки зрения: ведь вы имеете психологическую нагрузку, но психологического насилия ваши дети над вами не совершают, не так ли?
30.10.2019, 18:38
Гость: Ищущему правду

ищите её в хорошей, классической русской литературе, где никогда не встретишь выражения типа "согласно каких..?" но всегда - "согласно с кем? согласно чему?"...

И не будете тогда смешивать с пальцем нечто такое, о чём все знают, кто это смешивает с пальцем и отчего...

Вы сами-то верите в сказку, что убивцу окунули головой в унитаз за то, что убивец подрался с ротным?? (Это не я написал, это вы так написали!)
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