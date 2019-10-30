Минобороны назвало причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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Комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования, комиссия ведомства пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

В ведомстве отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась. «Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения», - цитирует РБК слова своего источника.

Предположительно, к трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время несения караула. В комиссии добавили, что воинская часть расположена далеко от командования, поэтому начальство редко проверяло обстановку в части и не контролировало подбор служащих для дежурств.

По словам другого источника РБК, близкого к комиссии, причастных командиров привлекут к ответственности вплоть до увольнения.

Ранее в Минобороны заявили, что причиной происшествия стал нервный срыв, не связанный со службой в армии.

20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.