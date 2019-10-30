Шоу «Слабое звено» вернется на телевидение

18:07

Шоу «Слабое звено» возвращается на российский экран. Права на адаптацию у компании BBC Studios выкупил телеканал «МИР». Ведущей передачи снова станет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, об этом рассказал генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин.

«Кроме Марии Киселевой на роль ведущего нами больше никто не рассматривался. Когда мы собирались запустить проект, с самого начала выяснили возможность Марии Киселевой вести этот проект. Когда мы убедились, что она согласна, дали полный ход», – рассказал Павел Корчагин.

Съемки шоу начнутся после новогодних каникул, в эфир программа выйдет в феврале. Зритель увидит классический сценарий, но новую картинку. «Мы увидим классическое «Слабое звено» с телевизионными технологиями 2020 года. С помощью современных технологий можно перевести формат совсем на другой уровень», – пояснил Корчагин.

Телеканал запланировал съемку 32 эпизодов шоу до конца 2020 года. Программа будет выходить один раз в неделю. Также канал планирует начать съемки собственных сериалов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.