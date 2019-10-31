Рогозин заявил о потере Россией статуса космической сверхдержавы

16:37

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не удовлетворяет текущему запросу россиян, касающемуся характера проводимой страной политики в космической сфере.

«Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность», - приводит слова Рогозина РИА Новости.

При этом Рогозин заявил, что в ракетно-космической отрасли единственный, кто может быть без профильного образования - это гендиректор. По его словам, эта должность не техническая, а политическая.

Напомним, что Россия является правопреемницей СССР. Страны, которая первая в мире запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Также в Советском Союзе была развитая программа по исследованию Луны и Венеры автоматическими станциями, имелась обширная околоземная группировка спутников. К концу своего существования СССР располагал собственными сверхтяжелой ракетой и космическим многоразовым кораблем, напоминает Lenta.ru.

Благодаря своим возможностям СССР и США считались единственными в мире космическими сверхдержавами.