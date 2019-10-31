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Рогозин заявил о потере Россией статуса космической сверхдержавы

16:37 31.10.2019
Рогозин
Дмитрий Рогозин © KM.RU
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не удовлетворяет текущему запросу россиян, касающемуся характера проводимой страной политики в космической сфере.

«Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность», - приводит слова Рогозина РИА Новости.

При этом Рогозин заявил, что в ракетно-космической отрасли единственный, кто может быть без профильного образования - это гендиректор. По его словам, эта должность не техническая, а политическая.

Напомним, что Россия является правопреемницей СССР. Страны, которая первая в мире запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Также в Советском Союзе была развитая программа по исследованию Луны и Венеры автоматическими станциями, имелась обширная околоземная группировка спутников. К концу своего существования СССР располагал собственными сверхтяжелой ракетой и космическим многоразовым кораблем, напоминает Lenta.ru.

Благодаря своим возможностям СССР и США считались единственными в мире космическими сверхдержавами.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 00:18
Гость: Дед

это результат вставания с колен?
31.10.2019, 23:36
Гость: Troubleshooter

У социализма есть только одна альтернатива - если капитализм, уходя, выдернет нижний горшок (взорвет все).
31.10.2019, 22:46
Гость: Евгений В

Россия потеряла статус "космической сверхдержавы", вместе с социализмом. А социализм это величайшее могущество страны, когда народ и его Разум сплочен.
Возьмите примеры из Природы: вирусы, одинокое дерево и лес, муравьи, стая птиц, караван мигрирующих птиц и т.д. Так что Социализм это прогрессирующее природное явление, а капитализм РФ это отбросы природы, хищная стая клопов. Какой там может быть Космос?
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