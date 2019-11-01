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Жители России предпочтут умереть под песни AC/DC, «Арии» и «Короля Шута»

13:26 1.11.2019
Жители России предпочтут умереть под песни AC/DC, «Арии» и «Короля Шута»
Фрагмент обложки сборника «Арии» «Беспечный ангел». Предоставлено издателем

Жители России предпочтут умереть под песни AC/DC, «Арии» и «Короля Шута»

Песня Highway To Hell («Шоссе в ад») австралийцев AC/DC названа наиболее приемлемой песней для смерти или похорон среди российских интернет-пользователей. По результатам опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Музыка», второе место заняла «The Show Must Go On» британской группы Queen. Третью строчку опроса заняли «Похороны панка» группы «Король и Шут» и «Беспечный ангел» «Арии».

Плейлист был сформирован согласно наиболее популярных среди респондентов песен. В него также вошли композиции «Оранжевое настроение» «Чайфа», Ohne Dich от Rammstein, «Сансара» рэпера Басты, «Мы идем в тишине» группы «Гражданская оборона», «The Passenger» Игги Попа, «Seven Nation Army» дуэта The White Stripes и «Sweet Dreams» от Eurythmics.

В общей сложности в опросе приняли участие 1715 пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

Темы: В России
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