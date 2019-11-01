Адвокат о положительном решении суда в отношении «Конкорда»: вина поставщика питания полностью отсутствует

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Решение суда в отношении поставщиков питания прокомментировала адвокат ответчика Евгения Сонина

31 октября 2019 года в Мещанском суде Москвы был вынесен вердикт по коллективному иску родителей заболевших детей к поставщикам питания «Конкорд» и «ВИТО-1». Напомним, дело было возбуждено после вспышки кишечной инфекции в столичных образовательных учреждениях в 2018 году. Интересы истцов представляла юрист ФБК Любовь Соболь.

Суд не установил вины вышеуказанных предприятий в случившемся инциденте. Тем не менее, «Конкорд» и «ВИТО-1» обязали выплатить пострадавшим минимальные компенсации. Такое решение обусловлено тем, что поставщики питания являются частью одной цепочки. Компенсации морального вреда и лечения варьируются от 1500 до 15 000 рублей. Решение принималось на основании информации, представленной в суд Роспотребнадзором. Надзорный орган проинспектировал «Конкорд» и «ВИТО-1» сразу после фиксирования вспышки заболевания.

Однако Любовь Соболь после судебного заседания продолжила дезинформировать общественность, заявив об успехе в этом деле. Юрист ФБК сообщила в социальной сети, что «Конкорд» и «ВИТО-1» виновны в массовом заболевании детей, а это прямо противоречит вердикту.

Решение суда в отношении поставщиков питания прокомментировала адвокат ответчика Евгения Сонина. По ее мнению, «Конкорд» и «ВИТО-1» не должны возмещать моральный и материальный вред. Как гласит закон, чтобы привлечь предполагаемого виновника к ответственности, нужно установить прямую причинно-следственную связь. Это означает, что и в материалах Роспотребнадзора о расследовании ситуации на комбинатах питания, и в анализах заболевших детей должен фигурировать один и тот же возбудитель инфекции. Согласно заключению надзорного органа, на вышеуказанных предприятиях таковых не найдено. В связи с чем, как считает адвокат Сонина, вердикт о выплате минимальных компенсаций в пользу истцов выглядит необоснованным. Стоит добавить, что представитель РПН на судебном заседании подтвердил достоверность сведений в проведенном расследовании.

При этом Сонина сослалась на практически идентичное дело в отношении «Конкорда». В начале октября Кузьминский районный суд рассматривал дело о заболевшем ученике школы №2051. Иск подала мать ребенка. Вина поставщика питания в данном случае также была не доказана. При этом в компенсации истцу было законно отказано.

Адвокат ответчика добавила, что решение по поводу обжалования судебного вердикта по коллективному иску будет приниматься после публикации заключения Мещанского суда.

Ранее блогера Алексея Навального, Любовь Соболь и «Фонд борьбы с коррупцией» обязали выплатить штраф суммой в 88 миллионов рублей за публикацию ложной информации о предприятии «Московский школьник», ошибочно связываемый с «Конкордом».