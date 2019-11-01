Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции, которое требовало ликвидировать движение правозащитника Льва Пономарева. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Согласно решению суда, будет ликвидировано само движение и его структурные подразделения. Вся информация о них в едином реестре юридических лиц будет удалена, сообщает «Интерфакс».
Лев Пономарев сказал в комментарии агентству, что организация продолжит работу, несмотря на решение Верховного суда. Движение обжалует вынесенное решение, а также обратится в Европейский суд по правам человека.
Минюст просил ликвидировать «За права человека», поскольку, по мнению ведомства, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и несколько российских законов. Среди прочего в иске упоминались административные протоколы, составленные на движение по закону об «иностранных агентах».
Министерство юстиции в феврале 2019 года признало движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организация входила в список «иноагентов» с декабря 2014 года по декабрь 2015-го.
В ноябре прошлого года движение впервые за 9 лет не получило финансирование из российского бюджета. В первом этапе конкурса ему было отказано на сумму около 12 миллионов рублей. На эти деньги Пономарев, по его словам, содержал две правозащитные организации с офисом в Москве и 15–20 региональных отделений. Отказ в деньгах он связывал со своей защитой фигурантов дела «Сети» и «Нового величия».
В начале декабря 2018 года Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов. Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста до 16 суток. Поводом для заключения Пономарева под стражу стал пост в Facebook с призывом принять участие в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла в Москве 28 октября и которая не была согласована с московскими властями.