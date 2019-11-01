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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

17:01 1.11.2019
Лев Пономарев. Фото с сайта twitter.com
Лев Пономарев. Фото с сайта twitter.com
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Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции, которое требовало ликвидировать движение правозащитника Льва Пономарева. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Согласно решению суда, будет ликвидировано само движение и его структурные подразделения. Вся информация о них в едином реестре юридических лиц будет удалена, сообщает «Интерфакс».

Лев Пономарев сказал в комментарии агентству, что организация продолжит работу, несмотря на решение Верховного суда. Движение обжалует вынесенное решение, а также обратится в Европейский суд по правам человека.

Минюст просил ликвидировать «За права человека», поскольку, по мнению ведомства, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и несколько российских законов. Среди прочего в иске упоминались административные протоколы, составленные на движение по закону об «иностранных агентах».

Министерство юстиции в феврале 2019 года признало движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организация входила в список «иноагентов» с декабря 2014 года по декабрь 2015-го.

В ноябре прошлого года движение впервые за 9 лет не получило финансирование из российского бюджета. В первом этапе конкурса ему было отказано на сумму около 12 миллионов рублей. На эти деньги Пономарев, по его словам, содержал две правозащитные организации с офисом в Москве и 15–20 региональных отделений. Отказ в деньгах он связывал со своей защитой фигурантов дела «Сети» и «Нового величия».

В начале декабря 2018 года Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов. Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста до 16 суток. Поводом для заключения Пономарева под стражу стал пост в Facebook с призывом принять участие в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла в Москве 28 октября и которая не была согласована с московскими властями.

Темы: Борьба за права человека в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 23:21
Гость: ABCD

ВЫ не патриот золотой орды, скорее патриот русофобского мира.
01.11.2019, 22:48
Гость: столько хахаталсч

Кто о чём а вшивый о бане. Помолчи,не буди лихо, а то с украины могут потребовать бабки за незаконное владение имуществом и земельным участком.
01.11.2019, 22:27
Гость: Если

появляется какая-никакая "движуха", хоть на миллиметр посягающая на Вовика с пацанами, ее моментально запрещают.
Если запретить не получается, сразу начинают давить миллионными штрафами.
Правда, ничем хорошим это не закончится.
"Закон моря!"(с)х/ф "Иван Бровкин на целине"
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