Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина озвучила иную версию своего задержания и обвинения

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По возвращении на родину Мария Бутина заявила, что не будет сидеть тихо и намерена заниматься правозащитной деятельностью

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в РФ из тюрьмы в США, как выяснилось, незадолго до выхода на свободу дала интервью американской телекомпании CBS, в котором озвучила иную версию своего задержания и обвинения.

Мария Бутина. Фото из соцсети

Будучи в федеральной тюрьме штата Флорида, Бутина заявила, в США ей предъявили обвинения за то, что она россиянка, а не за то, что она не уведомила американские власти о работе "в качестве иностранного агента без уведомления об этом Генпрокурора США".

"Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?" - задается вопросом Бутина.

Напомним, 15 июля 2018 года россиянку арестовали в Вашингтоне, предъявив ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в преступном сговоре для работы в качестве иностранного агента без уведомления властей об этом.

В конце 2018 года Бутина признала свою вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. В итоге, в марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иноагентом и приговорили к меньшему сроку - 18 месяцам тюрьмы. С учетом времени, проведенное в заключении во время следствия, она была освобождена 25 октября, а 26 октября уже вернулась в Россию, отправившись затем на родину - в Барнаул.

"Это все теории заговора. Никаких доказательств этому абсолютно нет, и мне неизвестно о каких-либо подобных действиях", - заявила Бутина, опровергая утверждения, что ее действиями руководили российские должностные лица высокого уровня.

Отвечая на вопрос корреспондента CBS о том, как девушка из сибирского города Барнаула без соответствующей поддержки российских влиятельных лиц могла устраивать в Москве конференции и даже пригласить на одну из них представителей руководства Национальной стрелковой ассоциации США, Бутина сказала, что это "сексистский вопрос", который могут задать только в Америке, где люди еще "совсем недавно не верили, что женщины вообще способны быть лидерами".

"Как можно судить обо мне и говорить, что я была слишком умна для своего возраста? Думаю, в Америке высоко оценивается, когда молодежь берет свою судьбу в свои руки и борется", - ушла от прямого ответа Бутина.

Комментируя обвинения прокуратуры, согласно которым она была отправлена в США для установления связей с республиканцами с целью повлиять на американскую политику, Бутина сказала, что если бы она "не была россиянкой, то это называлось бы налаживанием общественных связей".

"Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда по собственному желанию, потому что хотела научиться у США и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше", - добавила она.

Бутина сообщила американской журналистке, что все заявления прокуратуры и судьи, что она совершила преступление, представляющее угрозу для демократических институтов Америки, свидетельствуют о том, "насколько подорвана система правосудия в США".

"Вы не можете предъявлять обвинения в совершении преступления за сбор информации, не указав, о какой именно информации идет речь. Я никогда не собирала секретную и конфиденциальную информацию", - подчеркнула россиянка.

Когда журналист CBS поинтересовалась у Бутиной, почему она задала летом 2015 года участнику президентской гонки Дональду Трампу вопрос о санкциях в отношении России, то Бутина заявила, что эта тема на тот момент была "главной целью для каждого гражданина России, который страдает от этих санкций".

Однако россиянка отметила, что Россия и США должны состоять в дружеских отношениях и не ссориться. "Предельно ясно, что я стремлюсь к тому, чтобы наши две страны установили дружеские отношения. И я не имею в виду правительства, я имею в виду людей", - подчеркнула Бутина.

Напомним, по возвращении на родину Мария Бутина заявила, что не будет сидеть тихо и намерена заниматься правозащитной деятельностью, в частности, отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.

"Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено", - сообщила Бутина, уточнив, что будет бороться за права российских граждан за рубежом, а также американцев, "девочек, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах".

"Меня очень возмущает, что в стране, которая позиционирует себя крепостью в борьбе за права человека, меня судили абсолютно по сексистскому признаку. За то, что я женщина, прежде всего, за то, что я русская, и за то, что я не отреклась от собственного гражданства и всегда говорила им: я уважаю Америку, но люблю Россию. Вот за это я заплатила", - заявила Бутина, посоветовав россиянам "быть осторожными в путешествиях на Запад", где, по ее словам, "русофобия процветает в полный рост".

В многочисленных интервью после возвращения на родину Бутина постоянно объясняет причину своего ареста "существующим в США расизмом".

По ее утверждению, в обвинениях прокуратуры нет документов, подтверждающих нарушение закона FARA (Foreign Agent Registration Act), регулирующего деятельность "иностранных агентов" в США: Бутиной были предъявлены обвинения в нарушении параграфа 951 Уголовного кодекса США, который касается деятельности нелегальных агентов иностранных государств и правительств.

А в декабре 2018 года, когда россиянка признала вину, подписав соглашение о сотрудничестве со следствием, прокуратура исключила из обвинительных документов какие-либо упоминания о нарушении правил регистрации в качестве "иностранного агента".

За нарушение закона FARA Бутиной грозило бы пять лет заключения, за нарушение параграфа (951) - 10 лет, и еще пять лет за отсутствие регистрации в Министерстве юстиции. Но в итоге россиянку приговорили всего к 18 месяцам тюремного заключения.