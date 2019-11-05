«Аэрофлот» попросил отменить требование о видеокамерах в самолетах

13:08

Авиакомпания «Аэрофлот» попросила отменить требование об оснащении самолетов видеокамерами, которые бы позволили вести трансляцию в режиме реального времени. Об этом сообщили «Ведомости».

По информации издания, выполнение данного пункта обойдется перевозчикам минимум в 585 миллионов долларов при условии, что флот в ближайшие годы не будет расти.

В авиакомпании отметили, что новое правило ставит российских перевозчиков в невыгодное положение — их иностранным конкурентам не придется нести затраты на установку оборудования. Помимо этого, в России в данный момент нет инфраструктуры для приема передаваемого с самолетов изображения.

«Аэрофлот» просит отложить вступление в силу требования об установке камер до появления инфраструктуры для приема сигнала, а также распространить его на иностранные авиакомпании, летающие в Россию.

Предложения «Аэрофлота», по данным газеты, 5 ноября рассмотрит правительственная подкомиссия, которую возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Официально представители авиакомпании от каких-либо комментариев пока воздержались.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания с самым большим парком самолетов. По состоянию на 1 октября, у компании было 249 самолетов. По данным источников «Ведомостей» в авиаотрасли, установка видеокамер на один самолет обойдется примерно в 250-350 тысяч долларов.