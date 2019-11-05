«У нас есть закон, а вы все трусы!» Саратовский депутат показал, как отстаивать права граждан в парламенте

Николая Бондаренко даже пытались «задержать» сотрудники полиции. ВИДЕО

Сегодня почти во всех регионах подавляющее большинство мест депутатов занимают члены «Единой России». Немногие представители так называемой системной оппозиции сталкиваются с многочисленными барьерами и мало на что могут повлиять при принятии очередного закона.

Николай Бондаренко. Стоп-кадр из видео в YouTube

Однако в последнее время на фоне стремительного ухудшения ситуации в стране появляются пусть и пока отдельные, но довольно яркие и харизматичные личности. Они не боятся вступать в споры с правящей партией и пытаются вопреки популярному высказыванию Бориса Грызлова вернуть парламенту его изначальную роль – трибуны для дискуссий.

Один из последних громких скандалов разгорелся в Саратовской областной думе. 34-летний депутат от КПРФ Николай Бондаренко, известный уже общественности по истории с «макаронной диетой», внес на рассмотрение заскобрания несколько письменных обращений, которые предложил направить в адрес генпрокурора Юрия Чайки.

Политик обратил внимание на новость в СМИ о том, что в Россию из Европы ввозят радиоактивные отходы. Как сообщали различные издания, часть будет доставлена в поселок Горный Саратовской области, где планируется строить завод по переработке особо опасных отходов.

Другое предложение Бондаренко касалось снижения тарифов ЖКХ, которые недавно были подняты губернатором Валерием Радаевым и городской думой. Наконец, депутат предложил привлечь внимание федеральных властей к проблемам здравоохранения в регионе, низкому качеству медобслуживания и массовой реорганизации медучреждений.

Однако заседание заксобрания 23 октября началось с неожиданных новостей. Участникам заседания объявили о вводе нового порядка выступлений, согласно которому каждый может выступать не более трех минут и не более минуты тратить на озвучивание поправки или вопроса. При этом задав вопрос единожды, парламентарий уже не имеет права нажать на кнопку микрофона повторно – его просто отключают.

Подобное произошло и на обсуждаемом заседании. Во время озвучивания данных про утилизацию отходов Николаю Бондаренко выключили микрофон (на видео 06:45), что вызвало возмущение депутата.

«К вам конструктивно обратились, дайте нам договорить. Почему вы выключаете микрофоны? Тема, может быть, глаза колет? Вы, пожалуйста, не стройте из себя здесь большого начальника. Вы – первый среди равных, а не наоборот. У вас такие же полномочия и права, как у меня и остальных депутатов», - обратился Бондаренко к единороссу и председателю Саратовской облдумы Александру Романову.

После того как предложения коммуниста были отклонены одно за другим, Бондаренко достал принесенный с собой мегафон и призвал Романова к ответственности.

«Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, а вы плюете на все это? Вы плевали, когда мы принимали пенсионную реформу, когда отменяли льготы. Вы здесь как депутат ЕР угнетаете каждый день жителей нашего региона и нам затыкаете рты. <…> У нас есть закон, есть права, и мы будем требовать их соблюдения. А вы все трусы, самые настоящие антинародные силы», - заключил коммунист.

После этого в Саратовской облдуме был объявлен перерыв на пять минут. Когда депутаты вновь собрались в зале заседаний, Александр Романов лишил Бондаренко права голоса за срыв заседания. В момент выступления Николая Бондаренко даже пытались «задержать» сотрудники полиции, которых остановили сопартийцы парламентария Александр Анидалов и Владимир Есипов.

Какую статью нарушил Бондаренко, стражи порядка затруднились назвать, отметив лишь, что хотели забрать у него «грамофон». Однако на этом неприятные последствия для политика не заканчиваются. Теперь «вопрос о его поведении» будет вынесен на заседание мандатной комиссии и комиссии по регламенту областной думы.

«Будут вынесены решения. На данном заседании его уже лишили слова. В качестве максимальной меры именно того бузотера лишат слова и на следующих заседаниях», - приводит газета «Четвертая власть» слова депутата Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Алексея Антонова.

Суда по заявлениям и поднимаемым Бондаренко проблемам, которые волнуют каждого жителя России, очевидно, что стране не хватает политиков, которые бы не послушно выполняли волю олигархической верхушки, а в действительности защищали бы права граждан и отстаивали их интересы. Власть должна не принимать один за другим ограничивающие законы, а работать на то, чтобы улучшалась жизнь граждан.

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