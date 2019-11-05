]]> ]]>
Главная В России

«У нас есть закон, а вы все трусы!» Саратовский депутат показал, как отстаивать права граждан в парламенте

15:20 5.11.2019 , Андрей Юшин

Николая Бондаренко даже пытались «задержать» сотрудники полиции. ВИДЕО

Сегодня почти во всех регионах подавляющее большинство мест депутатов занимают члены «Единой России». Немногие представители так называемой системной оппозиции сталкиваются с многочисленными барьерами и мало на что могут повлиять при принятии очередного закона.

Николай Бондаренко. Стоп-кадр из видео в YouTube

Однако в последнее время на фоне стремительного ухудшения ситуации в стране появляются пусть и пока отдельные, но довольно яркие и харизматичные личности. Они не боятся вступать в споры с правящей партией и пытаются вопреки популярному высказыванию Бориса Грызлова вернуть парламенту его изначальную роль – трибуны для дискуссий.

Один из последних громких скандалов разгорелся в Саратовской областной думе. 34-летний депутат от КПРФ Николай Бондаренко, известный уже общественности по истории с «макаронной диетой», внес на рассмотрение заскобрания несколько письменных обращений, которые предложил направить в адрес генпрокурора Юрия Чайки.

Политик обратил внимание на новость в СМИ о том, что в Россию из Европы ввозят радиоактивные отходы. Как сообщали различные издания, часть будет доставлена в поселок Горный Саратовской области, где планируется строить завод по переработке особо опасных отходов.

Другое предложение Бондаренко касалось снижения тарифов ЖКХ, которые недавно были подняты губернатором Валерием Радаевым и городской думой. Наконец, депутат предложил привлечь внимание федеральных властей к проблемам здравоохранения в регионе, низкому качеству медобслуживания и массовой реорганизации медучреждений.

Однако заседание заксобрания 23 октября началось с неожиданных новостей. Участникам заседания объявили о вводе нового порядка выступлений, согласно которому каждый может выступать не более трех минут и не более минуты тратить на озвучивание поправки или вопроса. При этом задав вопрос единожды, парламентарий уже не имеет права нажать на кнопку микрофона повторно – его просто отключают.

Подобное произошло и на обсуждаемом заседании. Во время озвучивания данных про утилизацию отходов Николаю Бондаренко выключили микрофон (на видео 06:45), что вызвало возмущение депутата.

«К вам конструктивно обратились, дайте нам договорить. Почему вы выключаете микрофоны? Тема, может быть, глаза колет? Вы, пожалуйста, не стройте из себя здесь большого начальника. Вы – первый среди равных, а не наоборот. У вас такие же полномочия и права, как у меня и остальных депутатов», - обратился Бондаренко к единороссу и председателю Саратовской облдумы Александру Романову.

После того как предложения коммуниста были отклонены одно за другим, Бондаренко достал принесенный с собой мегафон и призвал Романова к ответственности.

«Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, а вы плюете на все это? Вы плевали, когда мы принимали пенсионную реформу, когда отменяли льготы. Вы здесь как депутат ЕР угнетаете каждый день жителей нашего региона и нам затыкаете рты. <…> У нас есть закон, есть права, и мы будем требовать их соблюдения. А вы все трусы, самые настоящие антинародные силы», - заключил коммунист.

После этого в Саратовской облдуме был объявлен перерыв на пять минут. Когда депутаты вновь собрались в зале заседаний, Александр Романов лишил Бондаренко права голоса за срыв заседания. В момент выступления Николая Бондаренко даже пытались «задержать» сотрудники полиции, которых остановили сопартийцы парламентария Александр Анидалов и Владимир Есипов.

Какую статью нарушил Бондаренко, стражи порядка затруднились назвать, отметив лишь, что хотели забрать у него «грамофон». Однако на этом неприятные последствия для политика не заканчиваются. Теперь «вопрос о его поведении» будет вынесен на заседание мандатной комиссии и комиссии по регламенту областной думы.

«Будут вынесены решения. На данном заседании его уже лишили слова. В качестве максимальной меры именно того бузотера лишат слова и на следующих заседаниях», - приводит газета «Четвертая власть» слова депутата Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Алексея Антонова.

Суда по заявлениям и поднимаемым Бондаренко проблемам, которые волнуют каждого жителя России, очевидно, что стране не хватает политиков, которые бы не послушно выполняли волю олигархической верхушки, а в действительности защищали бы права граждан и отстаивали их интересы. Власть должна не принимать один за другим ограничивающие законы, а работать на то, чтобы улучшалась жизнь граждан.

Читайте также: «Голод и упадок сил»: что понял депутат на министерской диете

Темы: Саратовская область, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Политические партии в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2019, 00:33
Гость: Однажды незаметно.

для нас власть, можно сказать, изменила курс проводимой реформы. Обещали социализм с человеческим лицом. Получили оскал капитализма. Через выборы обманным путем. Далее, для удержания у власти, она придумывает под себя выгодные законы. Выборы это фейк. Все кандидаты на выборах играют свою роль. Принимают антинародные законы. У нас нет демократии. Это авторитарное управление. В стране идёт расслоение общества. Которое уходит в разрыв дальше. Курс режима заточен на благостояние зарвавшейся верхушки. Обидно быть лохом и кормить паразитов. Выборы не для них. Маразм крепчает.
06.11.2019, 00:10
Гость: Татьяна Алексеевна

Напомню тебе, что из Госдумы уже выводили под конвоем. И поищи определение депутатской неприкосновенности. Удивишься.
05.11.2019, 23:00
Гость: ????????????

Даже в сложной обстановке отцы-командиры старались знать кто там стоит против , какое настроение? Знали точно ,что можно ожидать хотя бы на ближайшую перспективу какое настроение у своих подчинённых ,накормлены? Если плохо со снабжением то для всех.И это называлось професионализмом. Вот здесь некоторые со смех....и отделываются, а ведь ситуация??? Или в некоторых .... собрались пофигисты или непрофесионалы. Они ведь не чуствуют ситуацию то ,,нищеброды,,, то ,,халявщики,, ,,идите работайте,, ,,денег нет..,, , ,,жить стали лучше и дольше,, А ведь добром это не кончится ,нельзя раздражать население. Неужели невидно что всё это начинает раздражать Да кризис, да санкции, да обкладывают. Но эту ношу должны нести все , а невыборочно. Такое ощущение ,что делается всё чтоб вывести часть населения на протестные акции. Для чего ведь мало всем не покажется.
Все комментарии (59)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.