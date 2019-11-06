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Водительское удостоверение Леонида Брежнева будет продано на аукционе

00:57 6.11.2019

Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева будет продано на аукционе.


Фото с сайта litfund.ru

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Также на торги выставят и талон предупреждений (ААИ № 670077).


Фото с сайта litfund.ru

Начальная цена лота составит 1 350 000 – 1 500 000 рублей.

Удостоверение (ААК N 000077) было выдано в 1976 году на управление всеми видами транспорта.

«Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-тилетия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от Министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка», - сообщается на сайте аукциона.

Темы: Аукционы и торги в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2019, 12:13
Гость: Просто интересно?

А коллекция лимузинов где?
06.11.2019, 11:54
Гость: Снур

без дат и подписей выдававших документ ?!?
С детско-фальшивой подписью "брежнев" ?
Да и почерк делопроизводителя НЕ соответствует.
Это ЛИПА.Любой гаишник вам это скажет:)
06.11.2019, 06:08
Гость: Виктор

а самолет где?
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