Водительское удостоверение Леонида Брежнева будет продано на аукционе

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Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева будет продано на аукционе.



Фото с сайта litfund.ru

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Также на торги выставят и талон предупреждений (ААИ № 670077).



Фото с сайта litfund.ru

Начальная цена лота составит 1 350 000 – 1 500 000 рублей.

Удостоверение (ААК N 000077) было выдано в 1976 году на управление всеми видами транспорта.

«Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-тилетия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от Министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка», - сообщается на сайте аукциона.