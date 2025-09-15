Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами за 41 млн руб.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на фотографии с часами, похожими на аксессуар американской фирмы Jacob & Co серии Epic SF24 из белого золота со 104 бриллиантами. Стоимость подобных часов составляет почти $497 тыс. (более 41 млн руб.), пишет РБК.
Серию фото с подписью «Адама много не бывает» опубликовала дочь главы Чечни Табарик Кадырова в соцсети. На одном из снимков Адам Кадыров стоит в белой рубашке, черных брюках и шляпе, а на его левой руке надеты часы.
Мужские часы Epic SF24 изготовлены из 18-каратного белого золота, а их корпус инкрустирован 104 бриллиантами багетной огранки. Всего в серии Epic SF24 было выпущено 18 экземпляров часов.
Фото: Watches of America
17-летний Адам Кадыров с ноября 2023 года занимает пост секретаря Совбеза республики. Первую должность он получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. О назначении стало известно после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Впоследствии Журавеля приговорили к 14 годам по обвинению в госизмене и сожжении Корана, а Адама Кадырова удостоили многих наград.
Кадыров-старший называл награды Адама «заслуженными». «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — рассказал он в сентябре 2025 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё в пубертате, на каком- то турнире, пухлому вполне честно наваляли по гениальной головенке, после чего папаня привычно заистерил и медальку, отобрав у победителя, отдали сынуле.
Проблема-то с чём? Это же традиционные консервативные ценности.Царебожцы не дадут соврать.
Алексей Романов, наследник последнего императора. К 14 годам он был награжден высшими орденами Российской империи:
Орден Святого Андрея Первозванного
Орден Святого Александра Невского
Орден Белого Орла
Орден Святой Анны 1-й степени
Орден Святого Станислава 1-й степени
Георгиевская медаль 4-й степени
Медаль в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года
Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»
Также имелись цесаревича и иностранные награды:
Орден Почётного легиона (Франция)
Высший орден Святого Благовещения (Италия)
Орден Святых Маврикия и Лазаря (Италия)
Орден Короны Италии
Орден Серафимов (Швеция)
Так что нефиг крошить батон на Адама Кадырова: вы не понимаете - это традиционные ценности. Тем более, что Алексей свои ордена и медали получил в еще более юном возрасте и умудрялся одновременно служить сразу в 38 подразделениях армии и флота.
Закатали бы в асфальт, если бы на верху не мешали. Псковская рота пример.
Как он может занимать высокие посты, если он не совершенно летний. Он по закону не может ни за что не отвечать.
Замазал.