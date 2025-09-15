Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами за 41 млн руб.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на фотографии с часами, похожими на аксессуар американской фирмы Jacob & Co серии Epic SF24 из белого золота со 104 бриллиантами. Стоимость подобных часов составляет почти $497 тыс. (более 41 млн руб.), пишет РБК.

Серию фото с подписью «Адама много не бывает» опубликовала дочь главы Чечни Табарик Кадырова в соцсети. На одном из снимков Адам Кадыров стоит в белой рубашке, черных брюках и шляпе, а на его левой руке надеты часы.

Мужские часы Epic SF24 изготовлены из 18-каратного белого золота, а их корпус инкрустирован 104 бриллиантами багетной огранки. Всего в серии Epic SF24 было выпущено 18 экземпляров часов. 

Фото: Watches of America

17-летний Адам Кадыров с ноября 2023 года занимает пост секретаря Совбеза республики. Первую должность он получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. О назначении стало известно после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Впоследствии Журавеля приговорили к 14 годам по обвинению в госизмене и сожжении Корана, а Адама Кадырова удостоили многих наград.

Кадыров-старший называл награды Адама «заслуженными». «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — рассказал он в сентябре 2025 года.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2025, 08:12
    Гость: Помнится

    Ещё в пубертате, на каком- то турнире, пухлому вполне честно наваляли по гениальной головенке, после чего папаня привычно заистерил и медальку, отобрав у победителя, отдали сынуле.

  2. 16.09.2025, 08:11
    Гость: Алесь

    Проблема-то с чём? Это же традиционные консервативные ценности.Царебожцы не дадут соврать.
    Алексей Романов, наследник последнего императора. К 14 годам он был награжден высшими орденами Российской империи:
    Орден Святого Андрея Первозванного
    Орден Святого Александра Невского
    Орден Белого Орла
    Орден Святой Анны 1-й степени
    Орден Святого Станислава 1-й степени
    Георгиевская медаль 4-й степени
    Медаль в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года
    Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
    Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»

    Также имелись цесаревича и иностранные награды:
    Орден Почётного легиона (Франция)
    Высший орден Святого Благовещения (Италия)
    Орден Святых Маврикия и Лазаря (Италия)
    Орден Короны Италии
    Орден Серафимов (Швеция)

    Так что нефиг крошить батон на Адама Кадырова: вы не понимаете - это традиционные ценности. Тем более, что Алексей свои ордена и медали получил в еще более юном возрасте и умудрялся одновременно служить сразу в 38 подразделениях армии и флота.

  3. 16.09.2025, 07:26
    Гость: Крошечную Чечню

    Закатали бы в асфальт, если бы на верху не мешали. Псковская рота пример.

  4. 16.09.2025, 07:25
    Гость: Алексей

    Как он может занимать высокие посты, если он не совершенно летний. Он по закону не может ни за что не отвечать.

Все комментарии (22)
