Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами за 41 млн руб.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на фотографии с часами, похожими на аксессуар американской фирмы Jacob & Co серии Epic SF24 из белого золота со 104 бриллиантами. Стоимость подобных часов составляет почти $497 тыс. (более 41 млн руб.), пишет РБК.

Серию фото с подписью «Адама много не бывает» опубликовала дочь главы Чечни Табарик Кадырова в соцсети. На одном из снимков Адам Кадыров стоит в белой рубашке, черных брюках и шляпе, а на его левой руке надеты часы.

Мужские часы Epic SF24 изготовлены из 18-каратного белого золота, а их корпус инкрустирован 104 бриллиантами багетной огранки. Всего в серии Epic SF24 было выпущено 18 экземпляров часов.

Фото: Watches of America

17-летний Адам Кадыров с ноября 2023 года занимает пост секретаря Совбеза республики. Первую должность он получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. О назначении стало известно после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Впоследствии Журавеля приговорили к 14 годам по обвинению в госизмене и сожжении Корана, а Адама Кадырова удостоили многих наград.

Кадыров-старший называл награды Адама «заслуженными». «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — рассказал он в сентябре 2025 года.