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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

10:32 6.11.2019
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В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По его словам, несмотря на запрет об использовании мобильных телефонов и иных гаджетов в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч устройств.

«С помощью мобильных телефонов осужденные не только могут совершать мошеннические действия, но и оказывать давление на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», - пояснил парламентарий.

Эксперты издания также заявили, что в российских тюрьмах существуют нелегальные колл-центры, с помощью которых осуществляются различные дистанционные мошенничества. При этом, почти все случаи создания таких колл-центров происходят при участии администрации исправительного учреждения.

«В связи с этим вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством является своевременным, поскольку большая часть мошеннических звонков совершается именно из мест лишения свободы. Другие мошеннические call-центры работают «на воле», иногда за границей России — для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие различных государств», — рассказали изданию эксперты.

Как напоминает издания, до 30 июля 2020 года МВД совместно с ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке «блокаторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных колоний. Минкомсвязь предварительно поддержало эту инициативу.
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 17:41
Гость: Евгений В

По множеству признаков и множеству выявленных независимыми СМИ примеров, в полиции и ФСИН служат алчные люди, склонные к властному садизму над людьми, вплоть до изощренных пыток и провокаций, и любым другим преступлениям перед простыми людьми. Для них в РФ нет ни каких законов, ни каких моральных запретов, кроме "хозяина" по пирамиде подчиненности, который их держит, как псов. Других там нет и быть не может после кратчайшего срока от начала службы, даже самых наивных патриотично настроенных молодых начинающих.
06.11.2019, 15:58
Гость: Время Ч.

Давно пора.
06.11.2019, 15:58
Гость: Время Ч.

Это айфоны и лопаты вроде Гэлэкси живут 2-3 дня, а кнопочный по 7-10 дней. Передать телефон кому надо чтоб подзарядить не проблема, большая часть зэка работают, а не парятся на нарах, ну а уж им розетку найти не проблема.
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