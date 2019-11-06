МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

10:32

В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По его словам, несмотря на запрет об использовании мобильных телефонов и иных гаджетов в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч устройств.

«С помощью мобильных телефонов осужденные не только могут совершать мошеннические действия, но и оказывать давление на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», - пояснил парламентарий.

Эксперты издания также заявили, что в российских тюрьмах существуют нелегальные колл-центры, с помощью которых осуществляются различные дистанционные мошенничества. При этом, почти все случаи создания таких колл-центров происходят при участии администрации исправительного учреждения.

«В связи с этим вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством является своевременным, поскольку большая часть мошеннических звонков совершается именно из мест лишения свободы. Другие мошеннические call-центры работают «на воле», иногда за границей России — для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие различных государств», — рассказали изданию эксперты.

Как напоминает издания, до 30 июля 2020 года МВД совместно с ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке «блокаторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных колоний. Минкомсвязь предварительно поддержало эту инициативу.

