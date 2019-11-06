Суд отказался запрещать систему распознавания лиц на улицах Москвы

17:11

Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить исковое заявление местной жительницы Алены Поповой. Та требовала от суда запретить использование на улицах города технологии распознавания лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснила Попова, технология видеораспознавания включает в себя обработку биометрии граждан — а без их письменного согласия это противоречит законодательству.

Между тем в департаменте информационных технологий Москвы, выступавшем ответчиком, заявляли, что система работает в соответствии с законом о персональных данных и с государственной программой.

Система распознавания лиц заработала в Москве два года назад. К концу 2019 года к ней должны подключить 40% из 162 тысяч видеокамер, установленных на городских улицах.

В октябре 2019 года «Роскомсвобода» начала собирать подписи, чтобы добиться полного законодательного или судебного запрета применения технологии распознавания лиц.