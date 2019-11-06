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Суд отказался запрещать систему распознавания лиц на улицах Москвы

17:11 6.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить исковое заявление местной жительницы Алены Поповой. Та требовала от суда запретить использование на улицах города технологии распознавания лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснила Попова, технология видеораспознавания включает в себя обработку биометрии граждан — а без их письменного согласия это противоречит законодательству.

Между тем в департаменте информационных технологий Москвы, выступавшем ответчиком, заявляли, что система работает в соответствии с законом о персональных данных и с государственной программой.

Система распознавания лиц заработала в Москве два года назад. К концу 2019 года к ней должны подключить 40% из 162 тысяч видеокамер, установленных на городских улицах.

В октябре 2019 года «Роскомсвобода» начала собирать подписи, чтобы добиться полного законодательного или судебного запрета применения технологии распознавания лиц.

Темы: Москва, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 22:42
Гость: такиминадо

Могу предложить более дешевую систему. Обязать всех граждан носить в общественных местах идентификатор с индивидуальным GPS-маркером и чипом персональных данных (без функции перенастройки), одновременно выполняющий роль паспорта (в виде смартфона, брелка или нагрудного жетона). Появление в общественных местах без своего идентификатора и передачу его постороннему лицу законодательно запретить как преступные деяния (паспорт - он и есть паспорт, что тут возражать?). Снабдить идентификатор датчиками жизненных параметров (пульс, давление, частота дыхания), чтобы его нельзя было снять с бесчувственного тела (кстати, их можно использовать для мгновенной дистанционной диагностики кризисных состояний и травм). Поставить в общественных местах датчики, определяющие прохождение мимо них людей без идентификаторов - с соответствующим реагированием правоохранительных органов. Сохранять записи всех перемещений всех граждан.
И добро пожаловать в новый чудный мир без преступлений и массовых беспорядков!
Между прочим, все эти функции уже имеются в смартфонах. Осталось только сделать их обязательными и создать инфраструктуру сбора и обработки данных. Такая система будет много эффективнее предложенной, которую легко обмануть.
06.11.2019, 22:34
Гость: такиминадо

Не смешно, потому что именно так и будет. Не сразу, а методом "сваривания лягушки". Иначе, действительно, вся эта дорогостоящая затея оказывается бессмысленной.
06.11.2019, 22:15
Гость: просьбам трудящихся..

А это, простите, кто?
Абрамович с Дерипаской? Или Рогозин с Кириенкой?
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