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Лавров заявил об отказе России полностью ликвидировать ядерное оружие

14:01 8.11.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Россия не станет присоединяться к соглашению о полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

«Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому Договору», — цитирует его «Интерфакс».

Глава МИД также отметил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на развертывание американских вооружений.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.

В августе 2019 года действие Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. США же планируют разместить ракеты в Азии в ответ на действия Китая.

26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.

Темы: Сергей Лавров, Ядерное оружие, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 20:40
Гость: Ваське жмеринскому

Она не получила, она ее организовала сама и на своей территории. Майдан который и был первым актом гражданской войны на Украине и ее началом никакого отношения к наличию или отсутствию ядерного оружия не имеет.
Разве только нашлись бы ид..ты со справкой, которые взорвали бы бомбу в центре Киева.
От скачущих бабуинов чего угодно можно ожидать.Запад однако оказался провидцем и заставил х...хлов отказаться от Я.О. Вот бы сейчас геморр был для всего мира- бандеровцы с атомной бомбой.
08.11.2019, 20:36
Гость: Ваське жмеринскому

Тогда твоя Украина дикарь.
08.11.2019, 20:36
Гость: ???

Это не новость. Это прописано в оборонной доктрине РФ. Лавров просто об этом напомнил.
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