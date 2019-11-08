Лавров заявил об отказе России полностью ликвидировать ядерное оружие

14:01

Россия не станет присоединяться к соглашению о полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

«Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому Договору», — цитирует его «Интерфакс».

Глава МИД также отметил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на развертывание американских вооружений.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.

В августе 2019 года действие Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. США же планируют разместить ракеты в Азии в ответ на действия Китая.

26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.