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Кремль назвал лидеров среди губернаторов по уровню доверия

10:55 11.11.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Администрация президента РФ провела 7-9 ноября семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. На нем были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) глав субъектов РФ. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на внутренние источники.

На семинаре представили лидеров и аутсайдеров по ряду показателей. «Ведомости» назвали лидеров сразу по трем показателям — доверию президенту и главе региона, а также итогам выборов в каждом регионе. Это Чечня, Тульская и Курская области и Башкирия.

В то же время по уровню доверия губернаторам, пишет «Коммерсант», также лидируют Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область. Меньше всего, по оценке Кремля, россияне доверяе=ют главам Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Коми.

По уровню доверия президенту лидируют Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в аутсайдерах — Хабаровский край и Архангельская область, пишет РБК. В Хабаровском крае, отметили в Кремле, самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов, при этом рейтинг губернатора Сергея Фургала довольно высок.

Темы: Россия, Президент России, Развитие регионов в России
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 14:09
Гость: кадет

Космополитам из Администрации Президента больше нечем заняться? Идеологическая зашоренность АП налицо. Все в лучших традициях лже-либерализма. Придумывать фиговые показатели и на их основе проводить опросы среди чиновников о доверии к Президенту? Бред какой-то.
11.11.2019, 13:40
Гость: Может проводить

открытый конкурс губернаторов, типа, конкурса красоты. С дефиле и прочим.
11.11.2019, 12:26
Гость: "При мне повышения пенсионного возраста не будет!"...

С момента плевка на им данное слово
Доверье навек потерял к себе Вова:
Треплом для народа тот сразу же стал,
Кто, дав обещанье, его не сдержал!
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