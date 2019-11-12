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ВЦИОМ опубликовал список главных страхов россиян

16:04 12.11.2019
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в рамках которого были выявлены основные страхи россиян. 

Как оказалось, жителей России больше всего волнуют рост социальной несправедливости, риск снижения доходов и лишение бесплатной медпомощи.

По результатам опроса, об опасениях в росте социальной несправедливости заявили 68% респондентов, о возможном снижении доходов - 63%, отказ в бесплатной медицинской помощи волнует 58% опрошенных. Также 58% опасаются роста цен на товары.

Страх «беспорядков внутри страны, вызванных акциями протеста против власти», выбрали 39% участников опроса.

Меньше всего россияне переживают из-за международных конфликтов (20%), риска потерять работу (35%) и роста преступности (36%).

Темы: Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 20:04
Гость: Жора

Есть прекрасный мультфильм "Пластилиновая ворона" в котором имеется эпилог гласящий: " Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз"...
Для особо тупых проходящих через митинг неформалов поясняю, не ходите в булочную, если на пути (требующие, что-то неформалы, причем не ясно для самих себя что) что-то устроили...в общем бузят по простоте душевной, а скорее по причине не приходя в сознание.
12.11.2019, 20:03
Гость: Не бойтесь

Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют!
12.11.2019, 19:24
Гость: Евгений В

"Как оказалось, жителей России больше всего волнуют рост социальной несправедливости, риск снижения доходов и лишение бесплатной медпомощи".
Вот удивились, вот какая неожиданность, власть считает, что все хорошо, старается для народа, а он такой неблагодарный и думает совсем не в том направлении. И во всем, конечно, Госдеп виноват.
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