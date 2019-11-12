ВЦИОМ опубликовал список главных страхов россиян

16:04

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в рамках которого были выявлены основные страхи россиян.

Как оказалось, жителей России больше всего волнуют рост социальной несправедливости, риск снижения доходов и лишение бесплатной медпомощи.

По результатам опроса, об опасениях в росте социальной несправедливости заявили 68% респондентов, о возможном снижении доходов - 63%, отказ в бесплатной медицинской помощи волнует 58% опрошенных. Также 58% опасаются роста цен на товары.

Страх «беспорядков внутри страны, вызванных акциями протеста против власти», выбрали 39% участников опроса.

Меньше всего россияне переживают из-за международных конфликтов (20%), риска потерять работу (35%) и роста преступности (36%).