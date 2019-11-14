Кинопремьера «Давай разведемся»: как пережить разрыв с мужем и начать жить

Трагикомедия «Давай разведемся» выйдет в российский прокат 21 ноября

Востребованный гинеколог Маша (Анна Михалкова) полностью поглощена своей работой. Ещё бы – ведь ее семья недавно переехала в новый загородный дом и вынуждена выплачивать ипотеку. Хозяйственные хлопоты и забота о двух детях пары целиком и полностью лежат на супруге Маши Мише. Но однажды ему всё надоедает, и он уходит из семьи прямо посреди ночи.

Режиссер фильма Анна Пармас известна по клипам «Ленинграда» «Экспонат», «ЗОЖ» и «Экстаз», в которых сермяжной правды больше, чем, например, в телепередаче «Давай поженимся» или однотипных комедиях. Каждый из этих роликов хотелось расширить до полноценного фильма, но тут же одолевали и сомнения: а справилась бы Пармас с этой задачей, не погрязла бы в ненужных деталях? В «Давай разведемся» на удивление всё получилось.

Современные российские комедии, как правило, сделаны по одному шаблону (увы, голливудскому): герои ссорятся, пускаются во все тяжкие, потом после откровенной «жести» наступает долгожданное примирение. На первый взгляд, Анна Пармас следует этой модели, но в итоге устанавливает свои правила игры.

Начнем с того, что герои большинства современных массовых фильмов, как правило, имеют достаток выше среднего. Сделано это специально, чтобы зрители, глядя на них, вытягивали из себя на работе последние жилы и начинали потреблять еще больше (иначе откуда будут деньги на билеты в кино, попкорн и прочие «блага цивилизации»?). Маша и Миша тоже не бедствуют.

Но в итоге, пережив разрыв с мужем, героиня Анны Михалковой понимает, что собственный дом ей и детям вовсе не был необходим, поэтому она его сдает и переезжает с детьми в более скромную квартиру, но зато – поближе к садику. Получается, что ипотека, которая и стала изначально яблоком раздора, была семейству не очень-то нужна!

И так примерно во всем… Любые рецепты сохранить семью вложены в уста не самых счастливых героев, поэтому воспринимаются как один из возможных сценариев развития ситуации, а не как руководство к действию. Попутно Анна Пармас напоминает о не самых популярных истинах, вроде той, что нередко только после развода человек по-настоящему обретает себя в профессиональном плане.

Фильм оставляет невероятно приятное послевкусие и безграничное чувство свободы, которую, оказывается, можно сохранить внутри себя даже в трудной семейной ситуации.

Кадр с сайта kino-teatr.ru