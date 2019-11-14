Зарплатные ожидания мигрантов оказались выше, чем у граждан России

22:32

Граждане России запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Worki

При этом наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%): мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, в то время как россияне всего 47 тыс. рублей.

Наиболее низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты - 25,5 тыс. рублей.

Самый низкий разрыв отмечается среди соискателей из Москвы - 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов на 1150 рублей выше, чем у россиян (3,2%). Наибольший разрыв фиксируется в Нижнем Новгороде - 5150 рублей (18,3%).