Путину разрешат бесконечно продлевать полномочия ректора МГУ

13:31

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлевать неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

В поправке речь идет о работе ректора после того, как ему исполнилось 65 лет — предельный возраст для этой должности. По действующему законодательству, президент затем может еще дважды продлить полномочия ректора (два срока по пять лет). Эта норма установлена федеральным законом об МГУ и СПбГУ, который придает двум вузам особый статус.

В пресс-службе МГУ отказались от комментариев к инициативе.

В декабре 2014 года Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего — это стало для 80-летнего ректора последним переназначением. Полномочия Садовничего, который руководит МГУ с 1992 года, истекают в декабре.

Месяц назад Путин провел встречу с Садовничим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на ней обсуждались планы дальнейшего развития университета.