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Путину разрешат бесконечно продлевать полномочия ректора МГУ

13:31 14.11.2019
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлевать неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

В поправке речь идет о работе ректора после того, как ему исполнилось 65 лет — предельный возраст для этой должности. По действующему законодательству, президент затем может еще дважды продлить полномочия ректора (два срока по пять лет). Эта норма установлена федеральным законом об МГУ и СПбГУ, который придает двум вузам особый статус.

В пресс-службе МГУ отказались от комментариев к инициативе.

В декабре 2014 года Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего — это стало для 80-летнего ректора последним переназначением. Полномочия Садовничего, который руководит МГУ с 1992 года, истекают в декабре.

Месяц назад Путин провел встречу с Садовничим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на ней обсуждались планы дальнейшего развития университета.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербург, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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14.11.2019, 18:30
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14.11.2019, 17:56
Гость: Есть места

только в ВУЗе с наполеоном.
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