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Должникам захотели запретить участие в выборах

11:07 14.11.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Должники в России могут лишиться возможности принимать участие в выборах. Резидент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить россиянам, которых ищут за долги судебные приставы, становиться кандидатами.

Как сообщил RT со ссылкой на письмо Орлова в ЦИК, в законодательстве на данный момент нет никаких ограничений на участие в выборах граждан, в отношении которых судебные приставы открыли исполнительные производства.

«Таким образом, мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата», — говорится в письме.

Судебный пристав может лишить гражданина права выезда за границу при сумме долга от 10 тысяч рублей. С учетом мер, которые предусматривает закон «Об исполнительном производстве», Антон Орлов предлагает запретить россиянам и отделениям политических партий участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов. Автор инициативы напомнил, что россияне не могут выдвигать свою кандидатуру в случае судимости за тяжкое преступление или при наличии двойного гражданства.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 17:02
Гость: Время Ч.

Ну почему же не ходят? Тут некие Домофоны и Коты на овна изошли упрекая 86% населения в неправильном выборе при голосовании. Также любят покричать, что выборы нечестные, а когда надо по другому покричать, то вроде как правильные выборы и виноваты те пресловутые 86%. Хотя иногда у них бывает и 76%.
14.11.2019, 13:18
Гость: кроме госчиновников

Это как это? Получается, что Рогозин или Петр Толстой не смогут баллотироваться в ГД? Смутьян!
14.11.2019, 13:17
Гость: Русский

Просто всепобеждающее решение! Не надо лепить срок как Навальному-чтобы не лез на выборы,не надо возить автобусами многоразовых, не надо стращать затурканных бюджетников:
Высунул нос незапланированный-посылаешь десяток гвардейцев-они мутузят кандитатика-предьявляют счет за услуги за мутузку-блокируют счета и карточки -результат готов.
Потом гвардейцы подают в суд что пострадали от его крика или дрягания-и этот недотепа уже не то что кандидатом ,а и избирателем лет 5 не будет.
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