Должникам захотели запретить участие в выборах

11:07

Должники в России могут лишиться возможности принимать участие в выборах. Резидент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить россиянам, которых ищут за долги судебные приставы, становиться кандидатами.

Как сообщил RT со ссылкой на письмо Орлова в ЦИК, в законодательстве на данный момент нет никаких ограничений на участие в выборах граждан, в отношении которых судебные приставы открыли исполнительные производства.

«Таким образом, мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата», — говорится в письме.

Судебный пристав может лишить гражданина права выезда за границу при сумме долга от 10 тысяч рублей. С учетом мер, которые предусматривает закон «Об исполнительном производстве», Антон Орлов предлагает запретить россиянам и отделениям политических партий участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов. Автор инициативы напомнил, что россияне не могут выдвигать свою кандидатуру в случае судимости за тяжкое преступление или при наличии двойного гражданства.