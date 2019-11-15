]]>
]]>
Главная В России Новости

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

07:45 15.11.2019
Здание Госдумы РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Государственная дума приняла закон, который закрепил в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, если в этих образовательных учреждениях уже учатся их братья и сестры, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером Думы Ириной Яровой и первым зампредом фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, отмечает агентство.

Согласно законопроекту, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

По мнению авторов документа, данные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее образовательные учреждения, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, часто отказывали в приеме его брату или сестре, а родители были вынуждены водить детей в разные школы и детсады. Некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства, но практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Дошкольное образование в России, Образование в России, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 14:53
Гость: Старый евrей

Это все хорошо. А стенки в жилых многоэтажках по-прежнему "братья" по разуму, да мимо бюджета, долбить будут? Ау, дума! Тут миллиарды мимо кармана идут, а вы мышей не ловите...
15.11.2019, 14:32
Гость: Бтр

школу или детсад? а если пора уже в институт?
15.11.2019, 11:07
Гость: Сколько лет

заключения в наказании за нарушение этого закона?
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.