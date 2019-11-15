Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

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Государственная дума приняла закон, который закрепил в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, если в этих образовательных учреждениях уже учатся их братья и сестры, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером Думы Ириной Яровой и первым зампредом фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, отмечает агентство.

Согласно законопроекту, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

По мнению авторов документа, данные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее образовательные учреждения, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, часто отказывали в приеме его брату или сестре, а родители были вынуждены водить детей в разные школы и детсады. Некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства, но практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий.