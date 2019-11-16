Скандал на съезде ПДС НПСР

Некий студент, действуя по лекалам героев классической повести Максима Горького, сумел разбросать листовки с текстом своего выступления

На съезд национально-патриотических сил России съехались люди со всей страны.

С речами выступали десятки делегатов, некоторым слова не дали из-за нехватки времени, отчего ощущалось некоторое недовольство среди приглашенных. К трибуне прорвался студент, представившийся членом партии "Власть Народу", но вовремя был схвачен охраной и выдворен со съезда.

Фото с сайта dvwfranchise.com

Партия "Власть Народу" открестилась от студента Мякинина И.В., назвав его самозванцем. Тем не менее, студент, буквально действуя по лекалам героев классической повести Максима Горького, сумел разбросать листовки с текстом своего выступления в коридорах съезда, что вызвало жаркие споры среди делегатов съезда. Доклад студента был максималистским, что было объективно объяснимо возрастом российского сопротивления.

Приводим его полностью:

"Уважаемые делегаты съезда Национально- патриотических сил России!

Предлагаю вашему вниманию доклад съезду, свое выступление я назвал "Новый город Солнца дона Кампанеллы, версия 2.0."

В связи с регламентом выступлений и недостаточным временем для его полного изложения озвучиваю его в сокращенном виде.

Мы, народ России, уставший от различного рода социальных экспериментов и страдающий от ныне действующей антинародной власти, решили эту власть заменить на истинно народную, которая призвана действовать исключительно и в первую очередь в интересах граждан России, а также наших соотечественников, волею судьбы и происками предателей России и Вашингтонского обкома оказавшимися за пределами территории нынешней России, то есть в интересах всего Русского Мира.

Мы убеждены, что объективно власть в России сменится не позднее октября-ноября 2021 года в результате Второй Великой октябрьской революции, вызванной миллионными митингами в связи с чудовищными планируемыми фальсификациями властью результатов выборов в Госдуму и тем самым незаконным захватом власти в стране. Во всяком случае, именно на этот срок как самый поздний объективно указывают все аналитические данные и прогнозы.

По нашему мнению, при развитии ситуации по этому сценарию, в октябре 2021 года на улицах и площадях городов России будет твориться примерно то же самое, что и в августе 1991 года. Передать власть "преемнику" не удастся. Власть перейдет к оргкомитету Объединенных сил, которые назначат выборы нового президента России и новых депутатов Госдумы на февраль-март 2022 года.

После смены власти встает вопрос - что делать с теми представителями власти и бизнеса, которые вывезли в общей сложности триллионы долларов, украденных у народа России? Должны ли мы подвергать их репрессиям? Ведь они могут и наверняка будут ожесточенно пытаться мешать новой власти, предпринимая экстраординарные усилия.

Наш ответ: нет, всякого рода месть должна быть исключена. Мы должны поступить по-другому, гуманно, чисто по-русски.

С приходом новой власти все коррупционеры вместе с семьями, независимо от их географического нахождения, будут возвращены в Россию. Их активы - финансы, недвижимость, акции и доли в компаниях - будут переданы в созданный специально для этих целей Фонд Восстановления Справедливости. Технология возврата и людей, и активов в Россию разработана "Комитетом 2021" , известна в основном ограниченному кругу лиц и, как показал эксперимент, поражает непосвященных своей изощренностью, хитроумностью и неотвратимостью реализации.

В связи с недостатком времени на доклад раскрытие деталей этой технологии я опускаю, она может быть изложена по запросу заинтересованных лиц, легально получивших код доступа к секретной информации.

Те коррупционеры, которые согласятся сотрудничать с новой властью, оставят в своем распоряжении от 1/100 до 1/10 незаконно полученных средств (согласно разработанному "закону Медведева-Шувалова о порочных действиях представителей власти и незаконном обогащении"), при обязательном условии предоставления ценной информации об экономических преступлениях третьих лиц. При этом эти средства новой властью будут легализованы, то есть подтверждены как полученные законным путем.

Сотрудничающим с новой властью коррупционерам при выполнении всех этих условий будет позволено уехать на ПМЖ в Западное полушарие с лишением их и их семей российского гражданства либо поселение в новом Городе Солнца, как это излагается ниже.

Итак, "город Солнца 2.0".

В Сибири, в экологически чистом районе будет спроектирован и заселен экогород, размером примерно с нынешнюю Москву и предварительным названием Нью-Мос-Кау - такое название выбрано для более быстрой и безболезненной психологической адаптации возвращенцев - переселенцев к новой реальности, с размером окружности экогорода в диаметре примерно 35-40 км.

Кроме собственно чиновников с их семьями в экогороде условно добровольно поселятся и представители интеллигенции, служб правопорядка, обслуживавшие и оберегавшие чиновников-коррупционеров, а также люстрированные судьи (примерно 95% от нынешнего состава). Планируется численность жителей экогорода на 2022-2025 годы около 100 тысяч человек, что соответствует самым высоким гуманитарным и экологическим нормам для подобного рода поселений на территории такого размера. Списки поселенцев будут сверяться с базами данных, составляемых начиная с 2013 года подразделением "Комитета 2021" - "Службой интернирования спорных бенефициаров и афиллированных с ними лиц".

Для безопасности жителей экогорода, в частности, от диких животных и недоброжелателей, все поселение будет огорожено забором-сеткой "а ля рабица" высотой 6 метров, расставлены вышки с часовыми, вооруженными пулеметами, жителям будет запрещено покидать город в течение 25 лет. Через 25 лет будет проведен референдум с вопросом о выходе на Большую Землю, избирательную комиссию возглавит внучка нынешнего главы ЦИК, исключительно честная и генетически принципиальная, что обеспечит прозрачный и достоверный результат референдума.

Всем взрослым жителям-поселенцам будут выданы топоры, пилы, рубанки, дрели с набором сверл, молотки, гвозди, болты, гайки и ряд других инструментов и материалов. Будут выделены инструкторы по обучению начальным навыкам работы с камнем и древесиной, строительству жилищ и общественных заведений. В каждую семью будут переданы книги-пособия "Построй свой дом сам", "Мои дети могут быть счастливыми", "Учимся выживать и быть оптимистами в экстремальных условиях" и другие, необходимые для построения счастливой жизни в новых условиях. Создание комфорта жизни будет полностью в руках самих поселенцев.

В новом экогороде поселенцами могут быть самостоятельно построены не только жилища, но, при желании, и общественные бани, школы с обучением с 1 по 4 классы, фельдшерские пункты, клубы с организацией кружков по интересам, а также другие необходимые для полноценной и творческой жизни сооружения.

В построенные клубы один раз в неделю будут завозить фильмы, специально отснятые на Большой Земле в киностудиях имени Горького, Одесской, на Мосфильме (возвращенных в государственную собственность), и даже иностранные из Болливуда, а также созданные на других творческих площадках.

Раз в месяц будет приходить специальная газета, распространяемая бесплатно, подтверждая тем самым социальные гарантии администрации экогорода жителям нового поселения и отвергающая всякую возможную клевету на жизнь в экопоселении как якобы в не свободном обществе. Пользование мобильной связью и телевидение будут запрещены на всей территории поселения, исключительно с целью сбережения здоровья жителей. Ведь известно, что излучение слабыми токами неблагоприятно влияет на здоровье людей.

Каждой семье поселенца будут выделены 15 соток земли для ведения домашнего хозяйства и для прокорма членов семьи, а также службы охраны экогорода и его местной чиновничей элиты, а также выданы плуги, серпы, косы, лопаты, грабли и другие инструменты, с тем, чтобы новые граждане не испытывали ни в чем недостатка. Централизованно будут предоставлены бесплатно семена любых сельскохозяйственных культур, причем не являющихся генно-модифицированными продуктами. Все в поселении будет направлено на защиту экологии жизни.

Будет создан банк, на всей территории экогорода будут иметь хождение деньги с изображениями реальных авторитетных жителей поселения со следующим номиналом:

- банкнота "95 рублей", надпись "аз есмь ваучер", в овале фото рыжего мужика из мультфильма "Падал прошлогодний снег";

- банкнота "22,56 рубля", надпись "в бабки Мы веруем", в овале фото вождя индейцев на лошади с голым торсом;

- банкнота "7-8 рублей", надпись "в бабки верую тоже, держусь как могу", в овале изображение уменьшенной в 325 раз питерской скульптуры Атланта;

- банкнота "3 и 1/2 рубля", надпись "мы тоже веруем", в овале групповое фото - староста-контролер счетной палаты и бухгалтер экогорода с пачкой макарошек в руках;

- банкнота "2 рубля", надпись "мы тоже, мы тоже", в овале групповой профиль - начальник котельной, газовщик и председатель народного сбербанка;

- банкнота "1,33 рубля", надпись "естестно", фото мэра экогорода на фоне свежеуложенной плитки из сосны;

- банкнота "1,18 рубля", надпись "поддержим общую веру", натюрморт из предметов: фуражка шерифа, погон с изображением морской птицы, веточка пихты;

- банкнота "1,15 рубля", надпись "по-любому поддержим", судья-невидимка в мантии, держащий в руке статуэтку Фемиды, держащей в свою очередь банкноту с изображением рыжего мужика;

- банкнота "1 рубль", надпись "верую, ибо абсурдно", фото растерянной деревенской бабы в очках с разведенными в стороны руками;

- монета "10 копеек", надпись "приходится верить", изображение рабочего и колхозницы с инвентарем;

- медная монета "1 копейка", размером с нынешний пятак, надпись "хренвам - вамхрен!" с изображением улыбающегося лысого красноармейца.

Будет организована система народовластия с выборами депутатов, проводимыми ежегодно во вторую субботу сентября, разработана и принята на общем референдуме самая демократичная в мире Конституция экогорода. Судьи, согласно Конституции, будут избираться, а не назначаться главой города. Митинги и шествия будут полностью разрешены с уведомлением городских властей не менее чем за 3 часа до начала действия. Будут разрешены любые лозунги, кроме требования перезахоронения Ленина из мавзолея на Большой Земле.

Все жители экогорода будут иметь значительные социальные гарантии, важнейшими из которых будет бесплатный проезд на городском транспорте (в случае его создания), фельдшерские услуги, услуги начального образования, получение пенсии или пособия в размере одной банкноты номиналом "3 и 1/2 рубля", прозванной в народе как "макарошки".

Описание списка услуг, социальных благ можно продолжать еще и еще. В связи с регламентом не представляется возможным озвучить их все. Нет сомнений, однако, что поселенцы - бывшие коррупционеры и члены их семей - получат реальную возможность жить полноценной умеренно-беззаботной жизнью на природе, в чистом райском уголке уже в этой жизни, не дожидаясь перехода в иное измерение. Они это заслужили.

Мы считаем, что нахождение в течение целого поколения в экологической изоляции, в достойных условиях мира и труда, людей, совершивших целый ряд системных однонаправленных действий в отношении огромной страны, поможет им испытать на себе все прелести жизни простого народа и тем самым проникнуться философией и мировоззрением русского человека, пройти круги испытаний и удовольствий, которые сделают из них полноценных членов будущего прекрасного общества - России будущего.

И последнее замечание.

Мы, русский народ, очень изобретательны. Мы всегда в общем и целом выступаем за правду и справедливость. И, конечно, мы не можем не быть благодарными, а потому готовы отплатить нынешней самоназванной элите тем же добром. Наслаждайтесь, господа, родная земля готовится принять вас и ваших ближних в свои объятия в самое ближайшем будущем.

Спасибо за внимание".

Представитель партии "Власть Народу", отвечая на вопрос представителей федеральных телеканалов "Россия", "Россия 24" и "НТВ", обратившихся за разъяснениями, заявил, что не знает такого члена партии, как Мякинин И.В., в списках он не значится, что выступать от имени партии по тем или иным вопросам, отражающим позицию партии, имеют право лишь специально уполномоченные лица.

Как отметил пресс-секретарь партии Роман Китайгородский: "Мы не знаем этого человека, не понимаем, откуда он взялся. Идеология нашей партии - социогуманизм, своего рода "третий путь". Это научно обоснованная теория, отвергающая как капитализм, так и социализм как крайние формы организации современного общества со своими родовыми недостатками. Мы в целом центристская партия и официально излагаем нашу идеологию и платформу на своем сайте vlastnarodu.su. Выступать от имени партии могут лишь уполномоченные лица, от нашей партии никто не выступал на этом съезде, в том числе и некто Мякинин И.В. к ним не относится, более того, у нас в списках нет такого члена партии".

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