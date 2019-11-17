В Челябинске уничтожили граффити с девушкой, символизировавшей Южный Урал

18:00

В ночь на 16 ноября с фасада дома по улице Труда исчезло огромное граффити — девушка с караваем. Она почти полмесяца радовала жильцов дома и прохожих.

Фото с сайта Polit74

Рисунок нанесла команда руководителя ассоциации художников «Граффити России» Дмитрия Кольцо. Эскиз был выбран на фестивале граффити, его нанесение на фасад дома было согласовано с администрацией Челябинска и жильцами дома, пишет местное издание BezFormata.

На работу ушло около недели, над проектом работали четыре человека, на изготовление граффити художники потратили более 150 тысяч рублей.

После случившегося они попытаться спасти свою работу, надеясь, что еще есть шансы смыть серую краску. Ели же реанимировать творение не удастся, рисунок придется наносить заново.

Сами художники в причастности к уничтожению граффити подозревают сотрудников местного рекламного агентства, которому в свое время администрация города не выдала разрешение на размещение рекламного баннера на этом месте.

