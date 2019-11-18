Шахтерский протест: в Кузбассе зреет «новая точка социального взрыва»?

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Что происходит в угольной компании, свыше 50 горняков в которой отказались спускаться в шахту?

Более 50 горняков шахтоучастка «Октябрьский» в Кемеровской области с 12 ноября 2019 года отказались спускаться под землю, требуя выплатить долги по заработной плате.



Проходчики шахты «Заречная». Фото с сайта wikimedia.org

Забастовка горняков

Вот уже неделю 53 шахтёра не выходят на работу. Причиной демарша стали долги по зарплате, выплаты которых они потребовали. В комментариях «Интерфаксу» представители компании заявили, что, так как на шахте работают более тысячи человек, то невыход пяти десятков из них не повлияет на работу в целом.

Телеграм-канал «Кузбасский эльф» сообщил со ссылкой на письмо читателей:

«Шахты бывшей УК «Заречная» вновь без зарплаты. Рабочие шахт Заречная, Октябрьская и Алексиевская на данный момент получили зарплату за сентябрь лишь частично. Ранее руководство обещало погасить задолженность за сентябрь до 5−6 ноября… Рабочие некоторых участков ш. Октябрьская решили приостановить работу».

Издание vse42.ru со ссылкой на собственный источник в компании добавило, что «ситуация очень серьёзная не только на этом предприятии, но и на других шахтах угольной компании».

Спустя несколько дней на ситуацию отреагировал и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. На пресс-конференции он напомнил о сложной ситуации в угольной компании, куда входит «Октябрьский», заявив, что поведение горняков пусть и законно, но, на его взгляд, неправильно.

«На предприятии банкротство, плюс цены на уголь рухнули, оно просто остановится и будет выставлено на торги. Кто купит его на торгах, и за какие деньги, я не могу сказать. Уйти с предприятия в тяжёлое для него время, сидеть дома и ждать, когда ситуация исправится? Пусть это законно, но, на мой взгляд, не совсем правильно», - процитировала губернатора газета «Коммерсантъ».

На пресс-конференции также сообщалось, что долги перед работниками АО «Шахта «Заречная», куда входит шахтоучасток «Октябрьский», составляют 40 млн рублей. Задолженность обещают погасить до 29 ноября.

История вопроса

Шахтоучасток «Октябрьский» работает в городе Полысаево с 1951 года, когда была введена в строй шахта «Полысаевская-2», в 1971 году переименованная в шахту «Октябрьская». Десять лет назад, в 2009 году, шахта оказалась на грани закрытия, имея множество проблем, связанных с нерентабельностью угледобычи. Спустя год актив приобрела угольная компания «Заречная», в состав которой он вошёл как шахтоуправление «Октябрьский».

ООО «Угольная компания «Заречная», созданная в 2008 году, включала в себя шесть угледобывающих компаний, обогатительную фабрику и несколько вспомогательных предприятий.

В 2013 году журнал Forbes включил «Заречную» в 200 крупнейших компаний России, так как по итогам 2012 года выручка компании составила 26 млрд рублей. ООО в рейтинге заняло 182-е место.

Журнал уточнял, что ещё в середине 1990-х угольный трейдер Виктор Нусенкис «скупал угольные шахты в России и на Украине» и первой покупкой в 1998-м стала кемеровская шахта «Заречная». Российские шахты в 2008 году объединили в угольную компанию «Заречная».

О банкротах и долгах

С конца ноября 2017 года, после процедуры наблюдения компания стала банкротом, в отношении неё ввели конкурсное производство. К тому моменту реестр кредиторов содержал требования на сумму 33 886 114 776,5 рубля. При этом на конец 2016 года балансовая стоимость имущества ООО «Угольная компания «Заречная» составила всего 9 545 733 рубля.

В конце июля 2019 года конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Сергея Пивня, который являлся руководителем ООО с 16 июня по 17 ноября 2014 года, Константина Бондаренко, что руководил компанией с 18 ноября 2014 по 26 октября 2015 года и Валерия Щекотуева (директор с октября 2015 года) - «солидарно в размере 39 790 026 372 рублей 50 копеек». В состав суммы входят требования кредиторов и текущие платежи, «оставшиеся не погашенными по причине недостаточности имущества должника».

14 ноября 2019 года суд утвердил арбитражным управляющим «Заречной» Светлану Иванову (члена саморегулируемой организации - Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирского центра экспертов антикризисного управления»). В ходе процедуры идёт оспаривание сделок, формирование реестра и конкурсной массы, а часть имущества выставлена на продажу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Угольная компания «Заречная» учреждена в июле 1999 года в Полысаево, её уставный капитал составлял более 337 млн рублей, владельцы - ООО «Интерконсалтинг» (доля - 99,53%) и АО «Шахта «Заречная».

Компания «Интерконсалтинг» создана в Москве в августе 2006 года для управления финансово-промышленными группами. Её владельцы - четыре физлица: Виктор Нусенкис (владеет также московской компанией «Инвестпром»), Александр Будников, Егор Кудашов и Павел Косинов.

На сегодня компания «Интерконсалтинг» в стадии банкротства, а все владельцы, кроме Нусенкиса, получили доли в ней в конце января 2018 года. Владельцы в ООО сменились не в первый раз.

Угольная компания «Заречная» в разные годы выступала соучредителем четырёх юрлиц, три из которых уже ликвидированы, а одно (ООО «Георесурс») в стадии ликвидации.

Не избежала банкротства и АО «Шахта «Заречная», где с конца ноября 2017 года также введено конкурсное производство. К тому моменту (за время наблюдения) в реестр кредиторов была включена сумма 46 624 081 239,13 рублей при балансовой стоимости имущества на конец 2016 года - 14 110 059 000 рублей.

На сегодня идёт продажа части имущества компании через торги. До 23 декабря 2019 года принимаются заявки на приобретение имущественного комплекса АО «Шахта «Заречная» - от автомобилей и оборудования до земель и недвижимости. Начальная цена продажи - 12 369 568 830,3 рубля.

В конце октября 2019 года арбитражный управляющий шахты также подал заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц. Ответчиками в этой претензии выступает ООО «Управляющая компания «Заречная» и её руководители, работавшие в период банкротства должника, - Константин Бондаренко и Валерий Щекотуев. Сумма претензий превышает 33,145 млрд рублей, судом они пока не рассмотрены.

«Финансовое положение АО «Шахта Заречная» резко ухудшилось. На 30.09.2013 г. чистые активы находились ниже уставного капитала», - отмечается в заявлении управляющего, в котором также уточняется, что финансовое положение шахты неуклонно ухудшалось в течение двух лет, а неплатежеспособность и недостаточность имущества в 2015 году уже были непреодолимы.

Между двумя юрлицами (угольной компанией и шахтой) в арбитраже в 2019 году было несколько финансовых споров. К примеру, в июне суд взыскал в пользу АО «Шахта «Заречная» с ООО «Угольная компания «Заречная» «16 259 036 рублей 75 копеек долга по агентскому договору от 14.03.2016 года». По этому договору истец поставил уголь марки «Г» собственного производства на сумму 219 063 379 рублей контрагентам - АО «Сибирская энергетическая компания» и ООО «СибирьУгольТрейд».

Об угольной компании «Полысаевская»

Летом 2018 года стало известно, что помогать выводить из кризиса группу компаний «Заречная» будет ООО «Угольная компания Полысаевская». В середине июня между администрацией Кемеровской области и компанией было подписано соглашение о сотрудничестве. Предполагалось, что «Полысаевская» на мощностях группы «Заречная» за год нарастит объём добычи угля до 6,8 млн тонн угля против 1,89 млн тонн годом ранее.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Угольная компания Полысаевская» учреждено 8 декабря 2017 года в Полысаево. Её уставный капитал - 10 тыс. рублей, директор с 14 мая 2019 года сменился, и им стал Сергей Мельников.

С середины июля 2019 года сменился и собственник, единоличным владельцем является Рустам Сотволдиев. Известно, что номер налогоплательщика он оформлял в Новосибирской области, но иных компаний за ним не зарегистрировано.

Сама же «Полысаевская» управляет угледобывающим ООО «Сибшахтмонтаж» (Новосибирская область), созданным в декабре 2006 года. Уставный капитал компании - 12,5 тыс. рублей, владелец с июля 2019 года - Сергей Парфёнов. Последнему также принадлежит кузбасское угледобывающее ООО «Сибэкспертсервис», созданное в Белово в мае 2014 года. Уставный капитал этой компании - 10 тыс. рублей, директор с октября 2018 года - Игорь Давыдов.

ООО «Сибшахтмонтаж» является также владельцем ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» («Грамотеинские ЦЭМ») из кемеровского Белово. Последнее создано в мае 2001 года для обработки металлических изданий. Компания ранее числилась в составе группы «Заречная». «Грамотеинские ЦЭМ» на сегодня также на одном из этапов банкротства - наблюдении, которое введено год назад.

Сегодня, 18 ноября 2019 года, пройдёт собрание кредиторов ООО, на котором будут решать его дальнейшую судьбу. В повестке - «принять решение о прекращении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства».

Возвращаясь непосредственно к ООО «Угольная компания Полысаевская», отметим, что в апреле 2019 года прошла встреча трудовых коллективов шахт и действовавшего тогда руководства компании.

«Поводом для встречи стали проблемы, возникшие на предприятиях угольной компании. В последнее время участились случаи задержки заработной платы - это стало поводом для обращения граждан в надзорные органы», - отмечал телеграм-канал «Кузбасский эльф», уточняя, что «если ситуация с шахтой Заречной не стабилизируется в ближайшее время, Полысаево может стать новой точкой социального взрыва, ведь шахта Заречная является градообразующим предприятием, бюджет города Полысаево на 70% состоит из налоговых отчислений именно этой шахты».

В апреле 2019 года трудовая инспекция Кемеровской области начала внеплановую проверку УК «Полысаевская» в форме «исследования документов кадрового и бухгалтерского учёта, а также документов по охране труда, осмотра места несчастного случая».

Результаты проверки пока неизвестны, в базе Генпрокуратуры РФ она помечена как ожидающая завершения. В сентябре была организована ещё одна проверка по трудовым правам: «исследование документов кадрового и бухгалтерского учета, локальные нормативные акты предприятия».

Судя по тому, что в ноябре 2019 года горняки выдвинули ультиматум владельцам, ситуация до конца так и не решена. Более того, в октябре-ноябре 2019 года АО «Шахта «Заречная» подала сразу четыре иска к «Полысаевской», требуя более 3,38 млн рублей, среди которых долг и неустойка.

Автор: Анастасия Степанова