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Минюст предложил дать судебным приставам доступ к мобильным данным россиян

10:53 19.11.2019
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст РФ представил законопроект, обязывающий российских операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных разговорах и сообщениях клиентов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, ведомство предлагает дать приставам такое право, чтобы те могли контролировать, как часто коллекторы звонят или пишут должникам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, операторы связи часто отказываются предоставить приставам необходимую информацию. В беседе с изданием представитель «Транстелекома» сказал, что даже после внесения изменений приставы будут должны получать судебные акты.

Министерство также прописало в проекте, что приставы могут требовать информацию из бюро кредитных историй для контроля за работой коллекторов. В настоящее время приставы имеют право получать такую информацию, но в законе «О кредитных историях» не прописано, на основании чего они могут так делать.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Судебная система в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 15:32
Гость: Ray Bloom

Давно пора забыть про Конституцию, её власть бандитов обгадила.
19.11.2019, 14:14
Гость: gvozd

то что минюст маскирует реальные цели проекта, говорит о том что они прекрасно осознают чем занимаются.
что может быть хуже осознанного преступления..
у приставов сверхпростая работа, исполнить решение суда, а не заниматься шпионажем и контразведкой.
решение суда открытое и исполнение решения обязано быть таким же публичным и подконтрольным.
19.11.2019, 13:13
Гость: Конституция РФ

Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения
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