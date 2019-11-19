Минюст предложил дать судебным приставам доступ к мобильным данным россиян

10:53

Минюст РФ представил законопроект, обязывающий российских операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных разговорах и сообщениях клиентов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, ведомство предлагает дать приставам такое право, чтобы те могли контролировать, как часто коллекторы звонят или пишут должникам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, операторы связи часто отказываются предоставить приставам необходимую информацию. В беседе с изданием представитель «Транстелекома» сказал, что даже после внесения изменений приставы будут должны получать судебные акты.

Министерство также прописало в проекте, что приставы могут требовать информацию из бюро кредитных историй для контроля за работой коллекторов. В настоящее время приставы имеют право получать такую информацию, но в законе «О кредитных историях» не прописано, на основании чего они могут так делать.