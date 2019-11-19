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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

11:06 19.11.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Генерал-майор Сергей Дубинский, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, попросил суд изменить его меру пресечения на домашний арест из-за развившегося у него онкологического заболевания. В настоящее время он содержится в «Матросской тишине», передает РБК.

Дубинский, арестованный в ноябре 2018 года, заявил, что когда он поступил в СИЗО, у него была начальная стадия рака, от которой он успешно лечился. Однако после ареста его состояние ухудшилось и сейчас у него диагностировали четвертую стадию, которая не поддается лечению.

Несмотря на то что, как утверждал сам обвиняемый, его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суд отказался изменить ему меру пресечения.

Сергея Дубинского подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Как считают следователи, эти деньги Дубинский и его коллега Андрей Тринев получили за снятие ареста с части активов банка «Российский кредит», дело которого они вели.

Дубинский наиболее известен расследованием дела против совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика: ему вменяли оказание ненадлежащих услуг из-за теракта 2011 года. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления. 

Темы: Россия, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 15:51
Гость: ?

А генералу группу инвалидности в СИЗО уже дали?В РФ за деньги обеспечат и диагнозом и инвалидностью.
19.11.2019, 14:17
Гость: gvozd

на самом деле кощунство.
он может и взяточник и мент, но убивать его за это никто не в праве.
васильева с сердючкиным живут припеваючи на свободе..
19.11.2019, 12:22
Гость: Генерал

находясь уже в тюряге все равно ухитрился медицинскую справку подделать.
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