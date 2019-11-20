Экстрасенсы на службе у полиции

Дети в России стали пропадать часто, полиция бессильна, поэтому приходится обращаться за «помощью» к экстрасенсам

Происходит это не от хорошей жизни. Судите сами: только на 2018 год в следственные органы поступило 13 683 заявления об исчезновении несовершеннолетних. Только за первое полугодие 2019-го подобных обращений было 8383.



Поиски пропавших. Фото пресс-службы отряда "Лиза Алерт Юг"

Исчезновение детей – это всегда из ряда вон выходящее происшествие, которое вызывает предсказуемый резонанс, к поиску подключается огромное количество волонтеров и неравнодушных людей. Об этом снимаются фильмы и пишутся песни – из недавних примеров можно вспомнить фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и композицию Дельфина «660».

В этих произведениях нет ни слова об участии экстрасенсов в поисках пропавших, и это глубоко закономерно. Негативных примеров такого сотрудничества сколько угодно, а вот позитивных – не сыщешь днем с огнем.

Чего только стоит история исчезновения в мае 2012 года в селе Большая Кузьминка Липецкой области по дороге в школу 10-летнего Данилы Белых. Спустя месяц сотрудники правоохранительных органов приехали к дому родителей мальчика и без предупреждения стали копать в огороде.

Оказывается, полицейские слишком доверились ясновидящей Светлане Проскуряковой, которая сказала копать возле дома. Полковник МВД Сергей Попов распорядился проверить версию, но наводка оказалась ложной.

«В нашем следственном комитете про него постоянно говорили. Полицейские смеялись и шутили, что Сергей Егорыч скоро экстрасенсов на полиграф будет сажать. Я не знаю, правда ли он им верил, но все равно то к одному, то ко второму, то к третьему обращался», – рассказывает изданию «Настоящее время» мама мальчика Любовь Белых.

Позже безутешная женщина отправилась на ТВ, где «эксперты» центра Михаила Виноградова водили ее за нос, то утверждая, что Данилу продали на органы, то требуя 15 000 рублей за информацию.

«По Второму каналу раньше шла передача "Дело X", был целый выпуск с экстрасенсами про Данилу, - вспоминает мама Данилы. – Мы там с Виноградовым чуть не поругались. Когда я обратилась к нему без камер, он меня буквально послал. Я ему сказала: "Ну вас же по телевизору показывают". А он говорит: "По телевизору одно, а у вас другое". Развернулся и ушел».

Прошло семь лет, но Данилу так и не нашли…

Не сумели ничего вразумительного сказать сотрудники центра Виноградова и о бесследном исчезновении школьницы Лизы Тишкиной из Сарова Нижегородской области. «Экстрасенсы из центра Виноградова смотрели Лизу четыре раза и каждый раз говорили все разное. Просто смотрели в разные годы и, видимо, забывали, что это тот же самый ребенок. Я считаю, милиция, полиция сделали все необходимое без всяких ясновидящих. А то, что несли эти экстрасенсы, – бред чистой воды», – призналась мама Лизы Дина Горшкова.

Персонал центра Виноградова считает свое сотрудничество с полицией плодотворной, но конкретных данных не дают, ссылаясь на секретность. «Если бы наша работа была неэффективна, к нам бы не обращались. Но нам всегда говорят, что рекомендации наших специалистов помогают раскрывать преступления достаточно успешно», – рассказала по сотрудница центра, представившаяся Мариной Владимировной.

Иногда, правда, появляются данные о помощи экстрасенсов в, казалось бы, безнадежных ситуациях. По словам сотрудника Главного управления криминалистики СКР Сергея Зерина, в Тамбовской области с помощью экстрасенсов удалось раскрыть убийство школьной учительницы: «У следователей вообще никаких зацепок не было, а экстрасенсы показали, что преступник – ее бывший ученик. <...> Через две недели убийцу задержали. Он во всем признался».

Чаще всего подобные прецеденты имеют вполне прозаическое объяснение. В 1999 году в интервью КП полковник Леонид Гримак рассказывал об «удивительном случае» в Ставрополье. В местной милиции служил старший сержант М., который благодаря экстрасенсорным способностям помог раскрыть 16 преступлений. Мужчине было достаточно просто взглянуть на подозреваемого, чтобы начать воспроизводить обстоятельства преступления, обычно квартирной кражи.

Закончилась история бесславно. Сержанта привезли в Москву, однако помочь в раскрытии более сложных дел он не смог. «Видимо, время от времени он впадал в какие-то пограничные состояния. Повторить успех больше не удалось – более того, он сошел с ума», – процитировала полковника газета. После поездки в Москву старшего сержанта М. госпитализировали с признаками острого психического расстройства. У него диагностировали шизофрению и уволили из органов. А позже выяснилось, что горе-сержант просто выбивал нужную информацию у подозреваемых в ходе жестоких допросов.

Ещё один побочный эффект сотрудничества оперативников с экстрасенсами – потеря драгоценного времени. Об этом же говорит и Любовь Белых: «Когда ребенок только пропал, они его искали только в нашем селе. Это даже не вся Липецкая область! Почему не отработали соседние территории? Почему не подняли видео с видеорегистраторов? Когда в августе делом занялся новый следователь, он сказал: это что за следствие? А они цеплялись за какую-то Проскурякову».

Конечно, «ясновидящая» Светлана Проскурякова не согласна с такой уничижительной оценкой своей деятельности, но и никаким особым портфолио она похвастаться тоже не может. «Когда меня приглашают, я не знаю заранее, какое дело получу, – рассказала Светлана Проскурякова. – Я выступаю в качестве консультанта по нетрадиционным методам расследования, об этом пишется справка, но моя версия не используется в суде. То, что я говорю, всегда записывается на диктофон, фиксируется. Не могу сказать, что все мои версии совпадают на 100%, но результаты неплохие, мое сотрудничество с СК длится уже много лет».

Хорошая мина при плохой игре – это тоже метод. Но напоследок приведем только факты. Нынешняя психология и ученые-физики не признают существование паранормальных способностей или форм восприятия. Национальный научный фонд США (National Science Foundation) и Комиссия РАН по борьбе с лженаукой относят экстрасенсорное восприятие к псевдонаучным заблуждениям. В США с 1996 года работает образовательный фонд Джеймса Рэнди, который обещает $1 млн за демонстрацию паранормальных способностей в условиях научного эксперимента. Получить премию никому не удалось. В России с 2015 года существует аналогичная премия имени Гарри Гудини. Нетрудно догадаться, что и она пока никому так и не присвоена.