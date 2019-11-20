21:01

Отца трех сестер связывали особые отношения с заместителем генпрокурора РФ

Тайна Михаила Хачатуряна, который безнаказанно совершал страшные преступления в своей семье (и был убит тремя своими дочерьми), разгадана. И заодно подтвердились слова сестер Хачатурян о том, что обращаться в полицию было бессмысленно: у отца слишком высокопоставленные покровители.

Михаил Хачатурян. Фото из соцсети

Мы их нашли. В нашем распоряжении оказалась переписка Хачатуряна-старшего с прокурором СВАО и сведения о его контактах с замгенпрокурора РФ.

Опубликована переписка убитого дочерьми Хачатуряна с «покровителем»-прокурором фото: Соцсети

Смс-переписку Михаила Хачатурян вел с респондентами, обозначенными как Анри Шамединович и Саак Альбертович. Выяснилось, что один из них - действующий прокурор СВАО, второй — погибший в катастрофе в прошлом году заместитель генерального прокуратура РФ.

В этих сообщениях они поздравляют друг с друга с праздниками, а Михаил еще говорит о передаче подарков и т д. Но главное - Хачатурян регулярно просит прокуроров по сути «отмазать» его, когда попадает в разные неприятные истории.

Переписка с «Анри Шамединовичем» достаточно длительная. И, если ее изучать, становится понятно, что изначально Хачатурян познакомился с заместителем генерального прокурора Сааком Карапетяном и именно его доставал своими просьбами. Ну а тот «переадресовал», так сказать, по месту жительства — к прокурору СВАО Анри Ризаеву.

Мы публикуем отрывки из переписки - орфография и пунктуация сообщений сохранена.

2 апреля 2018. Анри: «Идет совещание. Перезвоню позже».

Хачатурян: «Хорошо родной! Очень хочу поехать в Израил на Пасху, надо кое что передать Сааку Албертовичу, и за одно увидеть вас, буду ждать».

Поскольку Анри не перезвонил, то Хачатурян пишет уже в 20.16:

«Анри, почему так поступили по отношению ко мне?»

Анри: «Миша, на концерте, не могу говорить»

Очевидно, что прокурор СВАО сторонился общения с Хачатуряном, но побаивался руководства. Есть замечательная переписка, которая это подтверждает.

Анри: «Перезвоню позже»

Хачатурян: «Анри Шамединович, я у вас!»

Анри: «Я переодеваюсь и в суд!»

Хачатурян: «Мне полтора минут посоветоваться с Вами!»

И через полчаса (встреча, как видно, не состоялась, но прокурор, скорее всего, разволновался, что Хачатурян пожалуется руководству):

Анри: «Шалом, брат! С праздником тебя и всех благ тебе и твои близким! В суде, наберу!»

Хачатурян: «Анри это вы мне написали?»

Анри: «Ну да, просто не надо расстраиваться»

Хачатурян: «Благодарю Вас!»

От Михаила Хачатуряна не так просто было отстать, если тот попадал в историю. Вот интересный пример с задержанием Михаила инспектором ДПС. Хачатурян проехал на красный свет и еще через две сплошные, вдобавок обматерил инспектора. За все это полагалось лишение прав. Но Михаил сначала позвонил Карапетяну, а тот отправил его к Анри Шамединовичу. И потом, как рассказывали дочери, Михаил хвастался, что прокурор лично порвал протокол о нарушении ПДД. Но вот что этому предшествовало (видимо, Хачатурян перепугался, что Сааку Альбертовичу показали видео запись с его руганью):

Хачатурян: «Что вам сделал плохое, то что все ДПС говорят запись от испуга редактировал и в этом я виноват, кто меня знает не поверит что говорю ни цензурные слова...»

Анри: «Миша, причем тут я и Саак Альбертович. Я с ним вообще не говорил. Ты что-то путаешь. Задача поставлена им и она выполнена в полном объеме»

Хачатурян: «Ок, сорри, СПС!»

Задача выполнена - Хачатурян водительских прав не лишился.

Но самая важная для нас переписка - не об этом. Она - о девочках. Как мы полагаем, Хачатурян просил помощи, чтобы повлиять на комиссию по делам несовершеннолетних (ее работники получали сигналы, что в семье не все хорошо).



07.05.2018

1.55 Анри: «Я вам звонил»

9.00 Хачатурян: «Доброе утро по поводу детей сегодня камиссие в управе Алтуфьевское, как быть?»

9.22 Хачатурян: «Если знал бы так получится, придется Карапетяна этим маленьким вопросом в СВАО уже сказать!»

То есть Хачатурян давит на прокурора: говорит, что если тот не поможет, то будет просить Карапетяна. Судя по всему, и тут все было решено благополучно для Михаила. Девочек у него не отобрали.

А вот одна переписка Михаила со своими племянником Арсеном. Тот спрашивает: «Что за икона у тебя в руках (на фото)?» Михаил отвечает: «Для Саак Альбертовича!»

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. 3 октября 2018 года около деревни Вонышево Костромской области разбился вертолет, на борту которого был 58-летний заместитель Генерального прокурора Саак Карапетян. У его подчиненного, прокурора СВАО было больше года, чтобы рассказать про историю знакомства с Михаилом. Но блюститель законности молчал. Может, после обнародования этой переписки он решится? Его слово могло бы спасти девочек от суда. Прозвучит ли оно теперь?

Автор: Ева Меркачева