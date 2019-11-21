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Половина россиян выступила за сменяемость партии власти

10:58 21.11.2019
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
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ВЦИОМ и Институт развития парламентаризма провели телефонный опрос «Прекрасная „Единая Россия“ будущего», чтобы выяснить отношение россиян к партии власти. Его результаты приводят «Ведомости»

Как выяснили социологи, две трети россиян (63%) считают, что в стране есть партия власти и, по мнению 66%, в России нужна такая партия. Большинство опрошенных уверены, что у такой партии должна быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%).

Половина (51%) из тех, кто считает, что в РФ есть партия власти, сообщили, что партия должна периодически меняться. 37% сказали, что будет лучше, если партия власти останется одна и та же.

О сменяемости партии власти чаще всего говорили сторонники непарламентских партий (71%), КПРФ и ЛДПР (по 69%), москвичи (71%) и активные пользователи интернета (57%).

Среди сторонников «Единой России» сменяемость партии власти поддержали 25%, еще 65% выступили против.

Темы: Рейтинги, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 16:22
Гость: славянин

Партия власти? По факту система власти в стране очень политизирована и не демократична. Но в этом как раз и вина самой этой авторитарной власти лже-либералов и космополитов. Они хотят править вечно? Лже-либеральное меньшинство космополитов тупо держит за горло всю страну. Сегодня в их руках власть на ТВ, вся финансово-экономическая сфера, ЦБ, ВШЭ, всевозможные институты, воровская сырьевая олигархия.
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При демократических выборах во власть и реальной конкуренции в бизнесе они с треском проиграют. Вот почему они держатся за любую возможность, чтобы только оставаться наверху. Реально они тормозят развитие России, не дают стране подниматься экономически. Где вообще здесь либерализм, рынок, конкуренция? Ничего этого нет. Экономика отсталая и сырьевая. Есть тупое нежелание демократических изменений в стране.
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В стране тупое насаждение троцкизма под видом либерализма. Как огня они боятся роста самосознания русского народа, вдуг русские раскроют всю их тайную конспирологию против страны и народа.
21.11.2019, 16:16
Гость: Вы бы еще Порт-Ройял приплели для наглядности

Вот, где было "экономическое" чудо! Сингапур расположен в настолько выгодном географическом месте, что только тупой там ничего не смог бы сделать. Скоро американцы с их фантиками чудо из Вьетнама сделают - уж больно место хорошее, да и климат позволяет три урожая в год снимать
21.11.2019, 15:37
Гость: Сссссс!!!!!!!!

Зная честность и объективность разрешенных к работе различного типа организаций можно смело корректировать предлженные нам результаты опроса.За бессменное и бессрочное нахождение во власти партии ЕР 99,8% ЕдаРасовцев.Против остальная Россия,так что заголовок прав,"половина!(меньшая)за,"половина"(чуток побольше в предедах погрешности,по мнению власти) против.
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