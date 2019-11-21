Половина россиян выступила за сменяемость партии власти

10:58

ВЦИОМ и Институт развития парламентаризма провели телефонный опрос «Прекрасная „Единая Россия“ будущего», чтобы выяснить отношение россиян к партии власти. Его результаты приводят «Ведомости».

Как выяснили социологи, две трети россиян (63%) считают, что в стране есть партия власти и, по мнению 66%, в России нужна такая партия. Большинство опрошенных уверены, что у такой партии должна быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%).

Половина (51%) из тех, кто считает, что в РФ есть партия власти, сообщили, что партия должна периодически меняться. 37% сказали, что будет лучше, если партия власти останется одна и та же.

О сменяемости партии власти чаще всего говорили сторонники непарламентских партий (71%), КПРФ и ЛДПР (по 69%), москвичи (71%) и активные пользователи интернета (57%).

Среди сторонников «Единой России» сменяемость партии власти поддержали 25%, еще 65% выступили против.