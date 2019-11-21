Фонд борьбы с коррупцией подал в суд на Путина

15:47

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской суд Москвы иск к президенту России Владимиру Путину в связи с уголовным делом против ФБК об «отмывании денег».

Иск подан от имени Навального, ФБК в целом и 14 его сотрудников, сообщает «Коммерсант».

«Он, являясь гарантом Конституции (ч. 2 ст. 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по "делу ФБК" просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени.

Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела», - сообщил Навальный на своем сайте.

Также в иске сообщается, что Следственный комитет так и не предоставил доказательства причастности сотрудников ФБК к отмыванию денег, пишут «Ведомости» отмечая, что ранее иски к Путину подавали и другие политики.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой позиции по этому иску, сообщает ТАСС. На вопрос о возможности участия в суде самого Путина или его представителей, пресс-секретарь заявил: «Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть».