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Фонд борьбы с коррупцией подал в суд на Путина

15:47 21.11.2019
Фемида
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской суд Москвы иск к президенту России Владимиру Путину в связи с уголовным делом против ФБК об «отмывании денег».

Иск подан от имени Навального, ФБК в целом и 14 его сотрудников, сообщает «Коммерсант».

«Он, являясь гарантом Конституции (ч. 2 ст. 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по "делу ФБК" просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени.

Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела», - сообщил Навальный на своем сайте.

Также в иске сообщается, что Следственный комитет так и не предоставил доказательства причастности сотрудников ФБК к отмыванию денег, пишут «Ведомости» отмечая, что ранее иски к Путину подавали и другие политики.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой позиции по этому иску, сообщает ТАСС. На вопрос о возможности участия в суде самого Путина или его представителей, пресс-секретарь заявил: «Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть».

Темы: Алексей Навальный, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.11.2019, 01:03
Гость: Татьяна Алексеевна

А какие фразы ты из Римского права можешь тут преподнести?
Вперёд!
22.11.2019, 00:17
Гость: Помнишь,Ляксевна,

=А судьи кто..=(с)
22.11.2019, 00:00
Гость: Евгений В

ФБК, созданный Навальным, - единственная общественная организация России, которая активно и действенно борется с коррупцией и воровством в РФ.
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