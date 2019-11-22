Российские аптеки начали продавать лекарства в кредит

12:55

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, в аптеках можно будет оформить кредит на сумму от 3000 до 300 000 рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23% годовых.

Как рассказали в МТС-банке, пока pos-кредитование доступно только в нескольких аптеках сети. В 2020 году банк оценит эффективность эксперимента, после чего примет решение о его расширении или приостановке.

Отмечается, что данная услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты, стоимостью от 500 рублей и выше. В обороте сети "Самсон-фарма" на подобные препараты приходится больше 25%.

За счет введения данной опции сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку на 5-10% к концу 2020 года.

Как рассказали эксперты изданию, большинство дорогих лекарств больные получают бесплатно за счет государства. Кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3000 рублей за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка, а также для покупки дорогих косметических брендов или БАДов.