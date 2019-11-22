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Российские аптеки начали продавать лекарства в кредит

12:55 22.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет газета "КоммерсантЪ". 

По данным издания, в аптеках можно будет оформить кредит на сумму от 3000 до 300 000 рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23% годовых.

Как рассказали в МТС-банке, пока pos-кредитование доступно только в нескольких аптеках сети. В 2020 году банк оценит эффективность эксперимента, после чего примет решение о его расширении или приостановке.

Отмечается, что данная услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты, стоимостью от 500 рублей и выше. В обороте сети "Самсон-фарма" на подобные препараты приходится больше 25%.

За счет введения данной опции сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку на 5-10% к концу 2020 года.

Как рассказали эксперты изданию, большинство дорогих лекарств больные получают бесплатно за счет государства. Кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3000 рублей за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка, а также для покупки дорогих косметических брендов или БАДов.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 20:33
Гость: Рустем

Всё как в поговорке "с паршивой овцы хоть шерсти клок" они так рассуждают. Пока не умер хоть какую-то прибыль принесёт. Хотя по закону наследники долги тоже наследуют. Так что они только в выигрыше.
22.11.2019, 19:38
Гость: Сердечник

я не выживу со своим больным сердцем если меня подсадят на кредит. теперь сердечные таблетки и капли для начала подорожают, чтобы потом их впаривать на кредиты. как всё бессердечно происходит. я, сердечник с 20-латним стажем этого не выдержу
22.11.2019, 19:38
Гость: как сообщает Коммерсант

Старейшая московская сеть аптек-дискаунтеров «Самсон-фарма» сменила владельца — им стал некий Александр Ларин. Не исключено, что он номинальный покупатель, реальным новым собственником могла стать компания «Эркафарм», развивающая, в частности, сеть аптек «Доктор Столетов» и «Озерки».

Московский предприниматель Самсон Согоян продал свою аптечную сеть «Самсон-фарма». По данным .....ru, ее владельцем стал некий Александр Ларин, ранее числившийся совладельцем и гендиректором петербургского ООО «Фрея». Эта компания принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах Freya Development и была ликвидирована в 2016 году. Связаться с господином Лариным не удалось.
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