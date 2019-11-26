Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

09:45

Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Елену Вяткину.

"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен", - рассказала адвокат, отметив, что решение не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Ранее Генпрокуратура РФ предъявила иск к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы. Общая стоимость имущества, на которое было обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей.

В частности, в доход государства подлежат наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, денежные средства в размере более 8,5 млн рублей, 224 тысячи долларов США, 660 тысяч евро, дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.

Также Генпрокуратура просила обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок стоимостью почти 9 млн рублей, 16 автомобилей, 15 наручных часов престижных марок, здания торгового центра (3,3 тыс. кв. метров стоимостью не менее 156 млн рублей) и спортивно-оздоровительного комплекса многофункционального назначения площадью более 10 тысяч кв. метров совокупной стоимостью не менее 353 млн рублей, две квартиры в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, 25 золотых слитков и другое имущество.

"В состав указанного имущества входило имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное ранее, чем Маркелов стал губернатором, а также имущество его супруги Татьяны Ивановны", - рассказала адвокат.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-глава Марий Эл отрицает.