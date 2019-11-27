Греф признал свою вину в утечке данных клиентов банка

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре. Об этом он заявил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», трансляцию которой вело РБК.

По словам Грефа, в подобных случаях «нужно искать вину в себе». «Всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал Греф. Он уточнил, что вина его заключается в том, что он «пользовался неправильной парадигмой».

«Мы строили защиту внешнюю <...> И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. <...> В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло», — пояснил Греф. Он добавил, что отныне пересмотрел свою точку зрения.

7 октября в Сбербанке уточнили, что сотрудник кредитной организации продал одной из преступных групп через даркнет пять тысяч учетных записей кредитных карт. Третьим лицам утекли данные учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными.

Преступником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. За данные каждой карты сотрудник 1991 года рождения просил пять рублей.