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У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США

18:18 27.11.2019
Юрий Урличич. Фото с сайта twitter.com
Юрий Урличич. Фото с сайта twitter.com
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Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича — Диана Урличич — в возрасте 14 лет стала владелицей земельного участка в штате Флорида в городке Беллеэр-Бич. Об этом говорится в материале проекта Baza.

На данный момент Диане 22 года. Согласно американским базам данных, сделку о приобретении земли заключила ее мать Алина Урличич. В то время она была женой топ-менеджера «Роскосмоса». Участок площадью 817 квадратных метров обошелся семье в 150 тысяч долларов. Однако при заполнении декларации в 2014 году Юрий Урличич скрыл факт наличия недвижимости в США у его дочери, указав лишь, что у нее в безвозмездном пользовании находится один дом.

В «Роскосмосе» сообщили, что замгендиректора госкорпорации, возглавляемой Дмитрием Рогозиным, не декларировал этот объект, поскольку в момент приобретения участка его дочь уже была совершеннолетней, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Урличич занимал пост гендиректора ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения», затем преобразованного в ОАО «Российские космические системы» (РКС). По совместительству он был назначен и генконструктором глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Темы: США
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 00:28
Гость: Макар

А почему бы Диана Урличич не может иметь участок земли в США, если её папаня такая шишка?
28.11.2019, 00:25
Гость: Макар

Будущее страны не под вопросом. Этого будущего просто нет.
28.11.2019, 00:20
Гость: Однако

Путин сам патриот и вокруг него одни патриоты!
Все комментарии (35)
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