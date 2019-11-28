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Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

10:12 28.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет "Интерфакс".

Как показало исследование, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают". Свою точку зрения более половины респондентов (53%) обосновали тем, что властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан.

Еще 19% респондентов данной категории убеждены, что причиной является отсутствие обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".

Исследование также показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".

О совпадении интересов общества и власти говорит четверть населения, при этом 3% опрошенных считают, что интересы "определенно совпадают", 22% полагают, что "скорее совпадают".

Опрос был проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 17:47
Гость: В.

Гвоздик, а может последние 30? Точнее как-то звучит...
28.11.2019, 17:38
Гость: исторический рекорд по машинам на душу населения

Почему расширение автопарков чиновников и мажорчиков должно радовать нищающее население?
28.11.2019, 16:31
Гость: Иван Иваныч

Левада печёт опросы сомнительного свойства со скоростью кролика. И тут бац!: исторический рекорд по машинам на душу населения. Короче для развала России задействованы все ресурсы. От внешних до внутренних. «Спящие» проснулись, работают без выходных и проходных до кровавой диареи. Внешние давят через олимпиаду, через шушеру - соседей. Кремль спит, от слова димедрол.
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