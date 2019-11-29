Глава Минтруда РФ заявил о невозможности сделать 31 декабря нерабочим днем

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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что невозможно сделать 31 декабря обязательным выходным днем в текущем году.

Как пишет РИА Новости, по словам министра, в этом году каждое предприятие решает данный вопрос самостоятельно. Централизованно сделать предновогодный день нерабочим не получится в связи с различными режимами работы и бюджетными расходами.

"Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год в октябре", - добавил он.

Ранее представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий 31 декабря выходным днем. Предложение было поддержано спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которая отметила, что количество рабочих дней при дополнительном выходном дне в году меняться не должно.

Согласно законодательству 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.