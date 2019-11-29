]]>
]]>
Главная В России Новости

Глава Минтруда РФ заявил о невозможности сделать 31 декабря нерабочим днем

07:45 29.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что невозможно сделать 31 декабря обязательным выходным днем в текущем году.

Как пишет РИА Новости, по словам министра, в этом году каждое предприятие решает данный вопрос самостоятельно. Централизованно сделать предновогодный день нерабочим не получится в связи с различными режимами работы и бюджетными расходами.

"Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год в октябре", - добавил он.

Ранее представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий 31 декабря выходным днем. Предложение было поддержано спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которая отметила, что количество рабочих дней при дополнительном выходном дне в году меняться не должно.

Согласно законодательству 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2019, 15:57
Гость: good

Он может только повысит пенсионный возраст на 5 лет!
29.11.2019, 12:03
Гость: Так не последний год живём.

Не в этом, так пусть в следующем будет.
29.11.2019, 11:33
Гость: Дорогая редакция...

чем они там в правительстве занимаются.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.