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Бывший депутат Госдумы и комиссар «Наших» получил гражданство Германии

18:42 2.12.2019
Роберт Шлегель. Фото Inga w с сайта ru.wikipedia.org

Депутат Госдумы пятого и шестого созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии, председатель комиссии по международной деятельности и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель, ранее упрекавший ЕС в использовании «граничащей с русофобией риторики», весной 2019 года получил гражданство Германии и с тех пор живет Мюнхене.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», — заявил Шлегель немецкому изданию Süddeutsche Zeitung на просьбу газеты объяснить свое решение перебраться в Германию.

В издании отмечают, что ситуация, когда российские политики и пропагандисты, призывающие к борьбе с «испорченным и лживым Западом», посылают своих детей в западные школы, стала скорее правилом, чем исключением. 

По данным немецких журналистов, Шлегель в Германии получил должность директора по стратегическим проектам и операциям международной компании по информационной безопасности Acronis. Сам экс-политик объяснил, что его работа состоит в продвижении образовательных проектов компании и коммуникациях с общественностью, пишет РБК.

Шлегель сообщил также, что разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

Темы: Германия, Внешняя политика России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 00:37
Гость: Макар

А как не крути- представитель правящего класса... Только когда лекторат это осознает...кто есть ху и что это значит...
02.12.2019, 23:49
Гость: комиссар «Наших» получил гражданство Германии

Он по крайней мере уехал, а в интернетах пишут что многие российские чиновники имеют иностранное гражданство-З Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии

Член Совета Федерации Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии

Член Совета Федерации Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании

Депутат Государственной Думы Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Нынешняя супруга Пескова - Татьяна Навка - имеет гражданство США.
и так далее.
Что мало кого из патриотов трогает. А обозвать Украину и украинцев в среде патриотов хороший тон.
02.12.2019, 23:39
Гость: Путник

Всегда знал, что они не наши. Странно, что германия, а не израиль.
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