Бывший депутат Госдумы и комиссар «Наших» получил гражданство Германии

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Депутат Госдумы пятого и шестого созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии, председатель комиссии по международной деятельности и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель, ранее упрекавший ЕС в использовании «граничащей с русофобией риторики», весной 2019 года получил гражданство Германии и с тех пор живет Мюнхене.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», — заявил Шлегель немецкому изданию Süddeutsche Zeitung на просьбу газеты объяснить свое решение перебраться в Германию.

В издании отмечают, что ситуация, когда российские политики и пропагандисты, призывающие к борьбе с «испорченным и лживым Западом», посылают своих детей в западные школы, стала скорее правилом, чем исключением.

По данным немецких журналистов, Шлегель в Германии получил должность директора по стратегическим проектам и операциям международной компании по информационной безопасности Acronis. Сам экс-политик объяснил, что его работа состоит в продвижении образовательных проектов компании и коммуникациях с общественностью, пишет РБК.

Шлегель сообщил также, что разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».