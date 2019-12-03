]]>
]]>
Главная В России Новости

В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома

23:50 3.12.2019

В поселке Яковлево Белгородской области в многоквартирном четырехэтажном  доме произошел взрыв бытового газа.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Частично разрушена внешняя стена с первого по четвертый этажи, проведена эвакуация жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

От взрыва пострадали шесть человек. "Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое - в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

По состоянии на 00:21 (время московское), под завалами дома спасатели нашли тело одного мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. «Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожаления, мужчина погиб», - сказала собеседница агентства.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку. Следователи приступят к осмотру места происшествия после того, как спасатели разберут завалы, сообщает "Коммерсант".

В новость внесены изменения в 0:30

Темы: Белгородская область, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2019, 10:12
Гость: хоть раз

Поговорили бы со строителями и архитекторами. Но нет - бытовой газ, а реальность никого не интересует. Тогда и взрывы будут продолжаться.
04.12.2019, 06:25
Гость: доцент

Визитку Яроша нашли?
04.12.2019, 05:17
Гость: Но кони – всё скачут и скачут.

А избы – горят и горят.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.