В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома

23:50

В поселке Яковлево Белгородской области в многоквартирном четырехэтажном доме произошел взрыв бытового газа.



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Частично разрушена внешняя стена с первого по четвертый этажи, проведена эвакуация жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

От взрыва пострадали шесть человек. "Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое - в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

По состоянии на 00:21 (время московское), под завалами дома спасатели нашли тело одного мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. «Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожаления, мужчина погиб», - сказала собеседница агентства.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку. Следователи приступят к осмотру места происшествия после того, как спасатели разберут завалы, сообщает "Коммерсант".

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