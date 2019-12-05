Медведев оценил деловой климат в России

13:29

Деловой климат в России сегодня не идеален, в том числе из-за избыточной активности правоохранительных органов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

Глава кабмина призвал снизить административные барьеры для ускорения экономического роста. Он также отметил, правительство будет совершенствовать административное, гражданское и уголовное законодательство.

В целом, по словам Медведева, уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. По его словам, инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Этот показатель является самым низким за всю современную историю России, подчеркнул он.

Премьер также заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента. По его словам, этот показатель является самым низким за всю современную историю России. Также он должен отразиться на остальных экономических параметрах, в частности, на ставках по кредитам, в том числе ипотечным.

«Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента», — отметил Медведев.