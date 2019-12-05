]]>
]]>
Главная В России Новости

Медведев оценил деловой климат в России

13:29 5.12.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Деловой климат в России сегодня не идеален, в том числе из-за избыточной активности правоохранительных органов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. 

Глава кабмина призвал снизить административные барьеры для ускорения экономического роста. Он также отметил, правительство будет совершенствовать административное, гражданское и уголовное законодательство.

В целом, по словам Медведева, уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. По его словам, инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Этот показатель является самым низким за всю современную историю России, подчеркнул он.

Премьер также заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента. По его словам, этот показатель является самым низким за всю современную историю России. Также он должен отразиться на остальных экономических параметрах, в частности, на ставках по кредитам, в том числе ипотечным.

«Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента», — отметил Медведев.

Темы: Россия, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2019, 16:31
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Чё, Айфоныч и это может?! Ну, прям универсал незаменимый :-).
05.12.2019, 16:08
Гость: вадим иванович

что он несёт что он несёт парень который продал море блииин аминь
05.12.2019, 14:16
Гость: И опять,

как наперсточник, жонглирует дутыми цифрами, в которые никто не верит, да и сам тоже.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.