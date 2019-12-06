Руслан Нехаев документально подтвердил, что выезжал за границу только с фольклорными концертами детей

20:45

Редакция ФАН готова оказать Руслану Нехаеву информационную и юридическую поддержку

Журналисты Федерального агентства новостей получили новые данные, доказывающие, что расследование петербургского интернет-издания «Фонтанка.Ру» основано на вымысле.

Напомним, 22 ноября «Фонтанка» опубликовала статью, в которой утверждалось, что журналисты установили личность одного из бойцов ЧВК «Вагнер», якобы замешанного в инциденте с ликвидацией террориста в Сирии. По их мнению, это был 39-летний Руслан из города Брянска. Статья вышла после «расследования» журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, представившего ликвидацию боевика ИГ* как казнь дезертира из армии САР.

Сотрудники ФАН проанализировали материалы «Фонтанки» и выявили ряд несоответствий и странностей. Ими было принято решение проверить изложенные в статье факты на достоверность.

Журналисты отправились в командировку в Брянск, чтобы встретиться с героем скандального расследования. Уже на месте выяснилось, что он оказался не тем человеком, о котором написала «Фонтанка».

В Чечне Руслан Нехаев не воевал, в Сирии не был, в ЧВК не состоял, ранений не имеет. Мужчина занимается фольклором. Летал только в Европу, Белоруссию и Молдавию, что подтверждают отметки в загранпаспорте.

По итогам командировки ФАН опубликовал свое расследование, поставившее крест на фейке от «Фонтанки». Так, журналисты сверили данные паспорта Руслана (с его согласия), которые не соответствуют данным, указанным журналистом Александром Ермаковым.

Напомним, в вымышленном расследовании утверждалось, что Руслан в январе 2017 года вылетел из Ростова в Дамаск чартерным рейсом сирийской компании Cham Wings Airlines.

На стойке регистрации отмечен паспорт, последние цифры которого – «838». После беседы с Нехаевым выяснилось, что номер в его загранпаспорте заканчивается цифрами «475». Первое несовпадение. Источники ФАН в правоохранительных органах подтвердили, что ранее выданные Нехаеву документы также имеют другие номера.

После сверки данных перелетов Нехаева выяснилось, что в период с 2017 года по настоящее время он не пересекал сирийской границы. В январе 2017 года Руслан за пределы России вообще не выезжал.

А так как в ДДЮТ имени Гагарина, кроме Руслана, больше нет сотрудника с таким именем, напрашивается закономерный вывод – «Фонтанка» солгала.

Относительно фейкового расследования «Фонтанки», в котором он выставлен в неприглядном свете и фактически обвиняется в совершении преступления, Руслан тоже высказался. Мужчина намерен защитить свое честное имя в суде, представив документы, подтверждающие его непричастность к ЧВК «Вагнер», а также неучастие в боевых действиях в Сирии.

Редакция ФАН готова оказать Руслану Нехаеву информационную и юридическую поддержку. В настоящее время руководство «Фонтанки», в том числе Андрей Константинов, отказывается комментировать публикацию фейкового материала. Автор статьи Александр Ермаков внезапно ушел в отпуск.

*Организация запрещена на территории РФ.