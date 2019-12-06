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Суд приговорил студента Егора Жукова к трем годам условно

11:17 6.12.2019
Егор Жуков
Фото с сайта facebook.com
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

"Три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети с испытательным сроком два года. Наказание считать условным", — объявила судья.

Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По словам прокурора, вина студента полностью доказана. "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с изображением гремучей змеи - ИФ) подтверждают, что это его квартира", - сказал он.

Кроме четырех лет лишения свободы в колонии общего режима гособвинитель просил суд запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года.

Жуков вину не признал. Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Егор Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Как напоминает РИА Новости, в начале августа его обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Во время следствия он был под домашним арестом.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что его включили в список физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Темы: Расследование преступлений в России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 14:59
Гость: узнала

Октябрьскую революцию 1917 Засулич считала контрреволюционным переворотом, прервавшим нормальное политическое развитие буржуазно-демократической революции, и расценивала созданную большевиками систему советской власти зеркальным отражением царского режима. Она утверждала, что новое властвующее меньшинство просто «подмяло вымирающее от голода и вырождающееся с заткнутым ртом большинство». Утверждая, что большевики «истребляют капиталы, уничтожают крупную промышленность», решалась иногда на публичные выступления. Ленин, критикуя её выступления, тем не менее, признавал, что Засулич является «виднейшим революционером».
«Тяжело жить, не стоит жить», — жаловалась она соратнику по народническому кружку Л. Г. Дейчу. Тяжело заболев, до последнего часа писала воспоминания, опубликованные посмертно.
Зимой 1919 в её комнате случился пожар. Её приютили жившие в том же дворе две сестры, но у неё началось воспаление лёгких, и она скончалась
06.12.2019, 14:59
Гость: Иван

Вы действительно считаете эту публику "молодыми и перспективными"? Да, они перспективны, как свиньи, пытающиеся протолкнуться к корыту с едой. Но, к сожалению. на этом их перспективность заканчивается. нажрутся и успокоятся....
06.12.2019, 14:46
Гость: не студент

Студент хоть что-то учил?
1. Ленин не бежал из ссылки. Это Сталин бежал
2. Ленин (точнее, Совнарком) создал ВЧК не для расстрелов оппонентов, а для выявления каналов финансирования саботажа госслужащих
3. Расстрелы начались после покушения правых эсеров на самого Ленина и правоэсеровского мятежа в Ярославле, согласованного с высадкой англичан в Архангельске. При том, что все эсеровские организации на тот момент не были запрещены!
4. В отличие от Навального и К РСДРП почти никогда не был легальной оппозицией. С 1914 до февраля 1917 эта партия была полностью на нелегальном положении
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