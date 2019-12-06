Суд приговорил студента Егора Жукова к трем годам условно

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Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

"Три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети с испытательным сроком два года. Наказание считать условным", — объявила судья.

Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По словам прокурора, вина студента полностью доказана. "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с изображением гремучей змеи - ИФ) подтверждают, что это его квартира", - сказал он.

Кроме четырех лет лишения свободы в колонии общего режима гособвинитель просил суд запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года.

Жуков вину не признал. Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Егор Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Как напоминает РИА Новости, в начале августа его обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Во время следствия он был под домашним арестом.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что его включили в список физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".