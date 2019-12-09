Чайка сообщил о более 160 уголовных дел по космодрому Восточный

10:58

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, 93 из них расследовал Следственный комитет РФ и его военные следственные подразделения, 68 — МВД, а еще два— ФСБ.

«Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек», — добавил Чайка. По его словам, ущерб оценивается в более чем 20,9 миллиарда рублей.

Как отметил генпрокурор, уже вынесены и вступили в законную силу 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей. Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 миллиарда рублей.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. За это время Генпрокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона при строительстве объекта.

Сейчас завершено 14 из 19 объектов Восточного. В общей сложности на строительство космодрома выделен 91 миллиард рублей. По данным Кремля, из них были похищены 11 миллиардов, но 3,5 впоследствии вернули.