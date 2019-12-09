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Сотрудники МВД названы лидерами в списке коррупционеров

20:37 9.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов. С начала года перед судом предстали более 6,9 тыс. обвиняемых, большинство из них (752) — это сотрудники МВД. Среди других обвиняемых 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и девять сотрудников прокуратуры.

Такие данные озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светланы Петренко.

В суд также были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов», пишет РБК.

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления.

Темы: Борьба с коррупцией в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 00:37
Гость: Лада

Медведев переименовал милицию в полицию, конечно согласовав это с Путиным и что? Так в милиции не воровали!
09.12.2019, 21:40
Гость: Разве?

А у полковника ФСБ нашли больше миллиардов! А дворцы, яхты, самолёты и талантливые жёны правительственных мужей разве не круче полицайских?
09.12.2019, 21:37
Гость: Азбука

Не лечит хапуг "гуманизм" экс-"чекиста"...
Достигла бы цели по-сталински чистка:
Брать мзду далеко бы не каждый посмел,
Когда бы за взятку маячил расстрел!
Все комментарии (8)
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