Сотрудники МВД названы лидерами в списке коррупционеров

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Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов. С начала года перед судом предстали более 6,9 тыс. обвиняемых, большинство из них (752) — это сотрудники МВД. Среди других обвиняемых 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и девять сотрудников прокуратуры.

Такие данные озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светланы Петренко.

В суд также были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов», пишет РБК.

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления.