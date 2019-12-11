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Руслана Горринга приговорили к 3,5 года тюрьмы

19:33 11.12.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Суд вынес приговор по делу бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. 235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в крупном мошенничестве и осудил на 3,5 года колонии общего режима.

«Признать Горринга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы», — сказал судья Илья Романенков.

Суд зачел ему в срок отбывания наказания время, проведенное в СИЗО с момента задержания - с 8 марта 2019 года. Судья также не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности.

Пока не известно, будет ли Горринг обжаловать приговор.

Как установил суд, в 2009-2010 годах Горринг под фамилией Ганижев и будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина получил от местного предпринимателя более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса».

В 2011 году Ганижев якобы потребовал с коммерсанта долг в пять миллионов рублей для их передачи Газейкину. С этим деньгами доверенное лицо главы районного совета депутатов и задержали сотрудники правоохранительных органов, передает «Компания».

Темы: Расследование преступлений в мире, Расследования в России
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 20:02
Гость: ОТСТАВНИК

За полвину той суммы которую он нварил я тоже готов сесть. Это не 37-й его по амнистии как майор к 23.02 или 9.05 выпустят. Кстати ,а покровители рудт?
11.12.2019, 19:52
Гость: Петро

Всего 3 года? Наверное мало украл, украл бы больше получил условный срок.
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