Руслана Горринга приговорили к 3,5 года тюрьмы

19:33

Суд вынес приговор по делу бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. 235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в крупном мошенничестве и осудил на 3,5 года колонии общего режима.

«Признать Горринга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы», — сказал судья Илья Романенков.

Суд зачел ему в срок отбывания наказания время, проведенное в СИЗО с момента задержания - с 8 марта 2019 года. Судья также не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности.

Пока не известно, будет ли Горринг обжаловать приговор.

Как установил суд, в 2009-2010 годах Горринг под фамилией Ганижев и будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина получил от местного предпринимателя более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса».

В 2011 году Ганижев якобы потребовал с коммерсанта долг в пять миллионов рублей для их передачи Газейкину. С этим деньгами доверенное лицо главы районного совета депутатов и задержали сотрудники правоохранительных органов, передает «Компания».