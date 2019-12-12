]]>
]]>
Главная В России Новости

Госдума вернула курилки в российские аэропорты

14:47 12.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о возврате комнат для курения в аэропорты. Об этом сообщает РИА Новости.

Курилки оборудуют в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Комнаты для курения должны быть изолированы и оснащены вытяжкой. Стены курилок сделают непрозрачными.

Закон, в случае, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ, вступит в силу после официальной публикации.

Законопроект о возврате курилок внес депутат Сергей Боярский еще в 2017 году. Правительство, в частности, Минздрав выступали против зон для курения, Госдума, однако, приняла проект закона в первом чтении в июле 2019 года.

Курить в аэропортах запретили по так называемому антитабачному закону, который приняли в 2013 году.

Темы: Россия, Аэропорты и аэровокзалы в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2019, 22:32
Гость: Салтыков - Щедрин

Цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того чтобы законодатели не коснели в праздности.
12.12.2019, 21:35
Гость: a

Отлично! Теперь надо разрешить выпивать на лавочках в аэропорту.
А также разрешить продажу сигарет и водки и их употребление в самолетах, поездах и на заседаниях Госдумы. Поддатый обкуренный парламентарий лучше поймет пьяного курильщика.
12.12.2019, 19:24
Гость: Иван Иваныч

Опять после прохода мимо курилки куртка будет вонять. Вернули свинство.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.