Госдума вернула курилки в российские аэропорты

14:47

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о возврате комнат для курения в аэропорты. Об этом сообщает РИА Новости.

Курилки оборудуют в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Комнаты для курения должны быть изолированы и оснащены вытяжкой. Стены курилок сделают непрозрачными.

Закон, в случае, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ, вступит в силу после официальной публикации.

Законопроект о возврате курилок внес депутат Сергей Боярский еще в 2017 году. Правительство, в частности, Минздрав выступали против зон для курения, Госдума, однако, приняла проект закона в первом чтении в июле 2019 года.

Курить в аэропортах запретили по так называемому антитабачному закону, который приняли в 2013 году.